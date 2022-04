Kaolack : Enrôlement des journalistes par la commission itinérante de la carte nationale de presse.

La délégation de la commission de la carte nationale de presse est arrivée aujourd'hui à Kaolack en vue de l'enrôlement des journalistes de cette région.



Ladite commission a ainsi démarré au mois de mars une tournée dans les différentes régions du pays pour permettre aux professionnels de l'information et de la communication d'obtenir leurs documents d'identification de journalistes et techniciens des médias.



"Aujourd'hui, nous sommes à Kaolack pour échanger avec les correspondants, les sensibiliser un peu sur la mesure qui va être prise à partir du 1er juin 2022 à savoir un journaliste qui n'est pas détenteur de la carte nationale ne sera plus admis dans les lieux où se déroule l'information...", a indiqué le vice-président de la commission de la carte nationale de presse, Bacary Domingo Mané.



" On s'est dit qu'il faut qu'on aille rencontrer nos confrères, discuter avec eux, les sensibiliser et en même temps enrôler ceux-là qui veulent prétendre à la carte...", a-t-il ajouté.



À noter qu'une vingtaine de journalistes s'était mobilisée ce matin à Kaolack pour accueillir les membres de ladite délégation...