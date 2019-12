Kaolack / Campagne de commercialisation de l'arachide : À la date du 13 décembre, les huiliers n'ont pu collecter que 666 tonnes...

La campagne de commercialisation de l'arachide se poursuit dans le bassin arachidier. Du côté des huiliers, à la date du 13 décembre, 666 tonnes ont été collectées dont plus de 300 tonnes pour la Sonacos. Le reste est partagé entre la Copéol et la Wao. L'annonce a été faite par le DRDR de Kaolack, Mr Abdoulaye Diop, lors d'un comité régional de développement (CRD).



À rappeler que la Sonacos qui s'est fixée un objectif de plus de 85 000 tonnes, comme l'avait annoncé son Dg, Modou Diagne Fada, risque de ne pas atteindre cet objectif, de même que les autres huiliers qui sont doublement confrontés à la non disposition de la subvention de l'Etat et à la réalité du terrain avec des producteurs qui écoulent leur arachide à plus de 250 Fcfa/kg, contrairement au prix fixé par le comité national interprofessionnel de l'arachide (Cnia) et qui s'élève à 210 Fcfa...