Kaolack/ Amadou Bâ, candidat de Bby: Les militants et sympathisants du Dr Ousseynou Diop, marquent leur totale adhésion au choix du PR Macky Sall et...

À Kaolack, les militants et sympathisants du directeur du CROUS, par ailleurs maire de Sibassor, docteur Ousseynou Diop, sont en phase avec la décision du Président Macky Sall de désigner Amadou Bâ comme candidat de Bby.



Au cours d'un face-à-face avec la presse, ils ont marqué leur totale adhésion à cette décision. " Ce choix de la continuité de l'émergence économique est loin d'être fortuit avec cet artisan de l'élaboration et de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent, PSE horizon-2035", ont-ils laissé entendre.



" Nous invitons monsieur Amadou Bâ, à l'instar de notre leader le Président Macky Sall, à s'ouvrir aux autres camarades de la coalition surtout au directeur du CROUS Dr Ousseynou Diop qui peut lui valoir beaucoup de satisfaction. Nous lançons un appel à ce qu'il soit davantage renforcé...", ont-ils conclu.



Pour rappel, le Directeur Général du CROUS avait en amont annoncé son soutien au candidat Amadou Bâ et promis de battre campagne dans sa commune( Sibassor) et dans tout le département de Kaolack...