Kaolack : Abdoulaye Seydou Sow satisfait de l'état d'avancement des travaux du dispositif de nettoiement de l'UCG.

Dans le cadre du programme zéro déchet, le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, a effectué une visite de suivi de l'état d'avancement des travaux du dispositif de nettoiement de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG) à Kaolack.



Au terme de cette visite, Abdoulaye Seydou Sow a manifesté sa satisfaction par rapport à l'état d'avancement des travaux. "Le chef de l'État a instruit un grand programme qu'on appelle " Zéro déchet" et il a voulu qu'il ne soit pas simplement la gestion des déchets à Dakar. Que le programme soit étalé sur l'ensemble du pays pour arriver à un objectif final d'un Sénégal propre. Nous avons pensé que les efforts sont déjà faits par la commune de Kaolack et soutenue par l'UCG, nous devions donc les accélérer à travers un plan d'urgence et durant une semaine l'UCG a été présente dans la commune de Kaolack, alors nous étions venus voir ce qui a été réellement fait durant cette semaine. Nous sommes vraiment contents et satisfaits de constater que le travail a été convenablement bien fait..."



Pour sa part, le coordinateur de l'UCG, Mass Thiam est revenu sur le travail qui est en train d'être fait dans les communes du Sénégal en matière de lutte contre les déchets. "Nous avons lancé un plan d'urgence qui consiste déjà à nettoyer certains sites mais surtout mettre en place des dispositifs de suivi et de pérennisation. Les nouvelles instructions qu'on a reçues, consistent non seulement à remettre en place le système de nettoiement, mais surtout laisser sur place des dispositifs de suivi à l'image du PRN (point de regroupement normalisé) sur lequel nous sommes actuellement qui est un point de chute..."



Le maire de Kaolack, Mariama Sarr s'est félicitée de ce grand programme de son excellent le président Macky Sall, qui vient s'ajouter selon elle, aux nombreux efforts de la municipalité de Kaolack dans le cadre de la lutte contre les ordures...