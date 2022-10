Kahone : Vente d'un véhicule réformé et de 02 motos jakarta : le torchon brûle entre l'équipe du maire et un autre camp composé de conseillers municipaux.

La réforme du véhicule de type 505 aurait été paraphée en mars 2011 par l'ancienne équipe municipale.

Hier, lors d'un conseil municipal, la question a été soulevée par un conseiller relativement à la vente de ces engins. Plus tard, des gens qui avaient pris part à cette réunion ont commencé à poster sur les réseaux sociaux qu'un "véhicule 505 en état de réforme a été soustrait dans la cour de la mairie". Et que "deux motos jakarta ont également disparu dans la nature sans l'autorisation du préfet, ni la présence d'un agent des impôts et domaines. Une lourde faute selon l'article 140 du code des collectivités territoriales."

Joint au téléphone, le secrétaire général de la mairie de Kahone a répondu que c'est de "fausses allégations". Un autre proche du maire, du nom de Balla Samb (après nous avoir fait part de l'indisponibilité de madame le maire pour des raisons professionnelles), a déclaré qu'il n'y a rien de nébuleux dans cette affaire. À le croire, la voiture a été vendue et toutes les procédures administratives ont été respectées. D'ailleurs, l'argent a été versé au trésor et que l'une des pièces justificatives se trouve être le reçu qui a été délivré à cet effet.

Interrogé sur les deux motos, notre interlocuteur de répondre ceci. "Madame le maire a dit qu'elle n'est pas au courant de ça. Mais sachez qu'elle a toujours puisé de ses propres ressources pour répondre aux besoins des populations. Toutefois, depuis son avènement à la mairie de Kahone, des personnes se sont levées pour ternir son image, mais cela ne passera pas", a-t-il pesté.