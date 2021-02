Kahone : Une ambulance médicalisée, des lits d'hôpitaux, une enveloppe de 10 millions etc, offerts à la commune et aux impactés de l'aéroport de Kaolack.

Le coordinateur de la coalition Bby du département de Kaolack, Mohamed Ndiaye Rahma, a répondu favorablement à la vieille doléance des populations de Kahone (département de Kaolack). En effet, il a mis à la disposition de cette commune une ambulance médicalisée et des lits d'hôpitaux en vue de faciliter l'évacuation des patients du poste de santé de Kahone et de participer un peu à relever le plateau technique.



Une cérémonie de remise de ce don a été organisée au sein de la municipalité de Kahone en présence du maire, Ousseynou Senghor, des acteurs de la santé et des dignitaires de cette localité.



À cette occasion, le responsable politique de l'Apr à Kaolack, a remis une enveloppe financière de 500 mille fcfa aux responsables de la mosquée de Kahone pour le paiement des factures d'électricité.



Concernant la démolition des maisons pour les besoins de l'extension de l'aéroport de Kaolack, les impactés n'ont pas été oubliés dans cet élan de solidarité. L'ambassadeur itinérant leur a remis une enveloppe de 10 millions de fcfa en guise de soutien, en attendant la réaction du chef de l'État qui, d'après Mr Ndiaye, va mettre prochainement à la disposition des familles déguerpies un appui conséquent.



Les 75 groupements de femmes de Kahone vont aussi bénéficier d'un financement à l'image de ceux de Kaolack, a informé leur bienfaiteur...