Kahone / Législatives2024 : « Nous voulons une majorité avec plus de 99 députés pour la mise en place de la haute cour de justice » (Rokhy Ndiaye)

Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation pour la liste Pastef, la députée Rokhy Ndiaye s’est rendue à Kahone pour rencontrer les habitants. Les militants sont sortis en masse accueillir la tête de liste de Pastef à Kaolack et les différents candidats des Patriotes à cette 15ème législature. Les militants et sympathisants ont tous donné le mot d’ordre pour une victoire à plus de 90% au soir du 17 novembre.

Rokhy Ndiaye a tenu, dans son discours, à inviter les populations à non seulement voter massivement pour la liste Pastef, mais aussi de gagner ces législatives avec la manière pour confirmer leur soutien au Président BDF. Selon elle, « les responsables de l’ancien pouvoir ont causé d’énormes préjudices auxquels ils doivent répondre devant la justice. »

« Nous voulons une majorité absolue avec plus de 99 députés pour la mise en place de la haute cour de justice », dira Rokhy Ndiaye.