KOLDA : travailleurs des collectivités territoriales et élus locaux à l’école de la « réforme du travail ».

Les travailleurs des collectivités territoriales et élus locaux de Kolda sont à l’école de la « réforme du travail ». Avec cette réforme du travail, les agents et élus des collectivités territoriales vont mieux cerner la fonction publique locale. C’est pourquoi le ministère du travail avec son partenaire la GIZ, dans le cadre de cette réforme, a organisé ce renforcement de capacités en gestion administrative et management des ressources humaines des mairies de la région de Kolda. Ainsi, cette formation permettra à ces derniers de connaitre la réforme, entre autres le dialogue social et la sécurité sociale afin d’éviter certains blocages dans l’exercice de leurs fonctions. Mais également, cela va participer à apaiser le climat social avec un dialogue inclusif pour une efficacité dans le travail pour atteindre les résultats escomptés.



Pour Babacar Sy, inspecteur régional du travail (Kolda), « aujourd’hui nous organisons ce séminaire de formation des acteurs locaux notamment les maires, les présidents de conseil départemental sur la fonction publique locale. C’est un nouveau régime juridique qui s’impose aux travailleurs des collectivités locales. C’est pourquoi, il est important d’avoir des renforcements de capacités pour aider les agents chargés d’utiliser ce nouvel outil, à savoir le nouveau droit du travail afin de le comprendre pour bien faire leur travail. » Dans la foulée, il précise : « c’est pourquoi, la formation porte sur la gestion des ressources humaines et les techniques de négociation collective… »



Cette formation cible les responsables administratifs des collectivités territoriales de la région qui occupent une place importante dans le processus de l’acte 3 de la décentralisation ; dans un contexte où le développement repose sur des ressources humaines qualifiées et de qualité.



À en croire madame Sagna, secrétaire municipale venue de Médina Yoro Foula, « c’est une formation qui vient à son heure puisqu’elle va nous édifier sur les détails de la fonction publique locale. Mais surtout, nous allons connaitre les blocages sur la généralisation de cette fonction publique locale. En ce sens, je pense que l’État devrait accélérer la généralisation de la fonction publique locale. »