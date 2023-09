KOLDA : le centre délocalisé de l’Université Assane Seck de Ziguinchor va accueillir 500 nouveaux bacheliers...

Pour l'année universitaire 2023/2024, le centre délocalisé de l’Université Assane Seck de Ziguinchor à Kolda va accueillir 500 nouveaux bacheliers. L'annonce a été faite par le ministre de l'enseignement supérieur Moussa Baldé présidant un CRD sur le démarrage de l'antenne du centre, ce vendredi 15 septembre. Ce dernier invite populations, services techniques et administratifs et les collectivités locales à accompagner cette antenne.

À en croire Moussa Baldé, "pour la rentrée universitaire 2023/2024, il y'aura 500 nouveaux bacheliers qui seront seront accueillis à Kolda. Et ces bacheliers nouveaux se pencheront dans quatre filières que sont l'agroforesterie, le management, la gestion des organisations et des entreprises, la géographie humaine et les filières paramédicales."

À cela, il ajoute : "j'invite les populations, les services administratifs et techniques et les collectivités locales à se mobiliser pour accompagner cette antenne..."