KOLDA : le bloc scientifique et technique à la recherche d’un bus pour faciliter le transport des élèves pour booster l’enseignement des sciences.

Étant éloigné, le Bloc scientifique et technique (BST) est à la recherche d’un bus de transport pour faciliter son accès aux élèves. Ainsi, pour officialiser cette demande, la direction du BST a adressé une lettre aux autorités administratives et locales afin d’obtenir ce bus de transport.



Le BST a pour vocation de contribuer à l’amélioration de l’enseignement technique et scientifique, de l’économie familiale et sociale.



Et depuis la création de celui de Kolda en 2018, la direction constate avec regret que le BST peine à atteindre sa capacité d’accueil estimée à 400 apprenants malgré les moyens importants mis à contribution par l’État et les partenaires pour le fonctionnement du bloc. Pour cette année, seuls 325 élèves fréquentent l’école dont plus de la moitié (169) vient à pied à l’école. Et le reste se déplace pour la plupart à bord de mototaxis en traversant le centre-ville où on dénombre souvent des accidents les impliquant. Dans cette lancée, des principaux de collèges polarisés par le bloc et certains parents d’élèves évoquent son éloignement comme raison pour ne pas y envoyer leurs élèves.



C’est fort de ce constat que le BST de Kolda sollicite un appui des autorités pour se doter d’un bus de transport d’élèves afin de booster l’enseignement des sciences dans la région.