KOLDA / « la Ré-publique à terre : entre décadence et incompétence, le choix est difficile… » (Malang Mohamed Lamine Baldé)

C’est dans un contexte politique inhabituel que le jeune homme politique, Malang Mohamed Lamine Baldé, dresse le bilan actuel du paysage politique. Ainsi, ce dernier soutient que « tout s’effondre » accéléré par une « perte des valeurs » dans le terrain politique.

Tout s’effondre, simultanément et jusqu’aux plus hauts sommets. On ne distingue plus qui mérite encore le piédestal, si tant est qu’il en reste un. Tout est flou, tout vacille.

Tout s’envole en même temps et pour les mêmes têtes. À chaque prise de parole, on mesure combien la République se retrouve dans les interstices du plancher, comme une ombre de ce qu’elle fut.

Dans une République, il n’est pas permis d’encourager cette « débâcle politique » conduite par une frénétique de Couards.

Le seul combat actuel qui exige des heures supplémentaires au-delà du « Lundi au vendredi » est la cherté de la vie qui est dans nos assiettes, et le seul mot qui vaille est le SOULAGEMENT. Pas autre. Pas de ripostes intempestives. Pas d’invectives. Il y a devant vous un peuple dont le désarroi est réel, les attentes sont pressantes. Donc, le mot d’ordre n’est pas la riposte aux « injures » par des « injures » mais le « TRAVAIL ».

La conscience des terribles situations économiques qui affectent le pays doit conduire à ne pas encourager les invectives sans issue. Nul ne saurait occuper les sommets et se mêler aux fondations, à moins que l’incompétence ne redistribue les positions.

Désemparé, vous vous éloignez à grands pas de votre mission, Monsieur le ministre. Sortez de la temporalité de vos fonctions ministérielles : « du lundi au vendredi », la conduite des missions étatiques va au-delà. La veste de ministre que vous enfilez chaque jour vous empêche de vous approcher des égoûts.