KOLDA : Les comités de vente de cartes (APR) du quartier Sinthiang Tountouroung valident la candidature de Macky Sall...

Les comités de vente de cartes du quartier Sinthiang Tountouroung valident la candidature de Macky Sall pour 2024 sous la houlette de Younoussa Mballo. Ils l'ont fait savoir ce dimanche 29 janvier en présence du ministre Moussa Baldé (MESRI) venu installer les comités. Selon les responsables, c'est un moyen de remobiliser la base en présentant les réalisations du président Macky Sall pour faire cap sur 2024. En ce sens, Younoussa Mballo, responsable (APR), estime que les comités vont permettre au parti de se "compter" et se peser. C'est pourquoi, trois comités ont été montés pour vendre les cartes de l'APR afin de préparer la prochaine échéance, notamment 2024.

À en croire Younoussa Mballo, "le montage des comités électoraux de l'Apr est une instruction de Macky Sall. Ce dernier demande à tous les leaders de mettre sur pied des comités. C'est pourquoi, nous allons installer trois comités dans notre quartier Sinthiang Tountouroung qui seront bien organisés autour de bureaux. Et potentiellement, le quartier peut avoir 10 comités. Et celui qui achète la carte, nous sommes sûr qu'il a choisi Macky Sall."

Aussi, il attire l'attention en ces termes : "Il ne faut pas voter pour des gens qui n'ont pas de programme. C'est pourquoi, il faut voter utile en choisissant Macky Sall."

Dans la foulée, aborde Moussa Baldé, "je suis rassuré par cette mobilisation. Il faut mettre sur pied les comités comme l'a recommandé le président Macky Sall. Et c'est un moyen de nous compter. Et avec les cartes déjà vendues, on s'est rendu compte que nous sommes plus nombreux avec environ trois millions."

Dans la même dynamique, il poursuit en listant les réalisations : "nous avons l'autoroute Ila Touba, l'électrification rurale, l'eau et l'assainissement. Toutes ces réalisations sont réelles et non le fruit de l'imagination. D'ailleurs, aujourd'hui, le pont de Hiléle est devenu une réalité à Kolda. En plus de cela, nous avons aussi la boucle du Fouladou en construction dont bientôt le revêtement sera fait. Et après celà, il y'aura Pata-Kolda."

"Avec ce deuxième mandat, les choses ont beaucoup avancé dans notre pays. Et avec un troisième mandat ce sera l'apothéose." Cependant, il prévient : "il fait éviter ceux qui font croire aux sénégalais le contraire. C'est pourquoi, il faut acheter la carte et c'est ça l'essentiel. Dans cette dynamique, il faut préserver la paix qui est si chère à notre pays. Et le sommet de Dakar en est un exemple illustratif où 26 présidents ont répondu à son appel..."