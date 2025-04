KOLDA : La presse locale comme solution d’amélioration des résultats du BAC...

La problématique de l'amélioration des résultats scolaires est un défi pour la communauté éducative et les autorités académiques. C'est en ce sens que la presse locale a effectué une antenne décentralisée au lycée Alpha Molo Baldé en donnant la parole aux acteurs, notamment le proviseur et son personnel, à l'association des parents d'élèves. Ainsi, une sensibilisation a été faite via les ondes et les différentes plateformes digitales pour toucher une grande cible. Ceci est une suite des engagements pris lors du forum régional récent sur le diagnostic des difficultés afin d'avoir une tendance positive au bac, à l'initiative de l'IA Mamadou Diop. Dans cette dynamique, il faut mettre la main à la pâte de manière inclusive pour que Kolda ne soit plus en queue de peloton au baccalauréat. D'ailleurs, selon le proviseur M. Coulibaly, il reste moins de 45 jours d'ici l'examen du BAC d’où l’importance pour les élèves de prendre conscience de l’immensité du challenge attendu.

Au cours de cette rencontre, des éclaircissements sur l'harmonisation des enseignements-apprentissages ont été apportés par le corps pédagogique. À ce titre, les professeurs ont estimé que chacun use de ses astuces pour améliorer la performance des enseignements-apprentissages en faisant même des heures supplémentaires pour le bénéfice des enfants. Mais, le constat général de l’équipe pédagogique est que les élèves manquent d'engagement. En ce sens, M Baldé prof de mathématiques, soutient que certains ont été même démarrés au mois de septembre pour prendre le taureau par les cornes afin d’avoir de bons résultats cette année. Dans cette lancée, il précise que sans le privé, la région est classée 6e au niveau national mais quand on l'ajoute au résultat final, l'académie est dernière.

M Coulibaly de soutenir que tout est mis en œuvre pour que les élèves réussissent. D'ailleurs, avance t-il, « nous avons mis en place le PARE (programme d'amélioration des résultats) conçus et fournis aux élèves de terminales pour inverser la tendance. En ce sens, nous attendons un engagement fort des élèves pour matérialiser ces résultats à un taux satisfaisant pour la session du Bac 2025. Dans la foulée, il précise que les terminales ont un effectif de 876 élèves dont 148 en séries S1 et S2… »

Cependant, des difficultés ont été notées comme l'empiètement des « navétanes » sur l'année scolaire, les manifestations culturelles jugées trop festives comme les lavages, les baptêmes, les concerts, les mariages. Tout ceci peut rendre difficile la concentration des élèves sur les études et du coup influer négativement sur les examens.

Dans le même sens, Awa Diamanka présidente du gouvernement scolaire du lycée Alpha Molo Baldé, d'embrayer : « nous avions pris des engagements lors du forum pour inverser la tendance. Ainsi, nous allons sensibiliser nos camarades sur les attentes du BAC… »

À cela, il faut ajouter les problèmes de livrets scolaires, d’extraits de naissance, de responsabilité des parents. C’est pourquoi, M Boiro, président régional des parents d'élèves, saluera « cette initiative dans le sens d'orienter les engagements du forum pour trouver des solutions aux difficultés liées à l’école », avant d'inviter « les parents d'élèves à prendre conscience de l'enjeu et de l'avenir de leurs enfants... »