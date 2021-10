KOLDA : La coalition « and defar sunu gox » à l’assaut des communes.

C’est fait ! La coalition « and défar sunu gox » qui a déposé sa caution est prête à aller à l’assaut des collectivités territoriales. L’annonce a été faite par son président Mamadou Salif Sow au cours d’un point de presse organisé dans la capitale du Fouladou. Ce dernier d’estimer qu’il ne travaillera pas « avec l’opposition dans les communes où ils n’ont pas de candidats mais avec la mouvance présidentielle ».

À l’en croire, « après treize mois d’existence, nous nous lançons aux premières joutes électorales de notre parti (PEPS) en partenariat avec d’autres partis. Nous considérons qu’un responsable politique doit aller à la base car sans celle-ci on ne peut pas prétendre administrer un pays. C’est pour cela que nous avons versé la caution pour être candidat aux élections municipales du 23 janvier 2022 tout en restant dans la majorité présidentielle. »

À ce titre, il rappelle que « nous ne sommes pas dans l’opposition car nous devons être clairs dans ce que nous faisons. Nous avons choisi d’être un parti de contribution nationale en soutenant les politiques publiques du pays. C’est pourquoi nous avons décidé de rester dans la majorité présidentielle tout en exprimant notre volonté de conquérir le maximum de communes au Sénégal. Cette volonté répond à un besoin réel exprimé par nos populations. »

Revenant sur leurs ambitions, il précise « notre ambition est de présenter des candidats au moins dans 15 ou 20 communes sur les 40 que compte la région. Et nous sommes convaincus que dans ces communes nous allons remporter les locales. C’est pourquoi, nous avons choisi de faire notre première sortie politique à Kolda, notre base naturelle. Et dans cette lancée, nous avons investi aussi des candidats au niveau national. Et dans les communes où on ne se présentera pas, nous irons avec la mouvance présidentielle et jamais avec l’opposition. Ainsi, nous appelons tous les militants à se mobiliser pour la victoire finale… »