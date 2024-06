KOLDA : 20 blessés dont 5 graves de l'accident du bus des étudiants de Médina Yoro Foula...

20 blessés dont 5 graves, c'est le bilan de l'accident du bus transportant les étudiants de Médina Yoro Foula à cette veille de la fête de la Tabaski. C'est entre les villages de Marandan et Dianna Malary dans le département de Sédhiou que le bus s'est renversé en quittant complètement la route, d'après notre source. Et dans sa chute, le bus a traîné sur une longue distance avant de s'arrêter en créant des dégâts énormes. Cinq étudiants sont grièvement blessés.



A ce titre, ces derniers demandent de l'aide aux autorités compétentes sur les plans sanitaire, psychologique, moral et financier. Prompt rétablissement aux blessés et prudence encore sur les routes.



Madou Diallo