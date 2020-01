Justice : les FDS déposent une plainte pour injures, menaces et voie de fait contre des gardes pénitentiaires.

Conformément à la déclaration rendue publique le 27 décembre 2019 au cours de sa conférence de presse, les FDS portent à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale que les avocats du Dr Babacar Diop ont introduit une plainte avec constitution de partie civile, devant le premier cabinet d'instruction du tribunal de grande instance hors-classe de Dakar, pour injures, menaces et voies de fait, contre les gardes pénitentiaires qui selon eux ont agressé le secrétaire général des FDS. Ladite plainte a été déposée ce vendredi 03 janvier 2019.

Les FDS exigent une enquête impartiale sur l'agression qu'elle considère comme étant lâche et sauvage subie par leur leader le vendredi 20 décembre 2019 à la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss.

Les Fds déclarent avoir confiance en la justice et espèrent que les auteurs et les commanditaires de cette agression seront sanctionnés conformément à la loi. Par la même occasion, les FDS mettent en garde contre toute tentative d'étouffer cette affaire qui, si l'on en croit au communiqué, met à nu les conditions inhumaines de détention et les graves violations des droits de l'homme en cours dans les prisons sénégalaises.

En tout état de cause, les FDS n’excluent aucune voie de recours pour que l'agression du Dr Babacar Diop ne soit pas revêtue du voile de l'impunité.