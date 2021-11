Justice fiscale / Partage de rapport : Le Forum Civil et le CERIF en pleine réflexion sur les réformes adéquates.

Le Forum Civil, en partenariat avec le Centre d'études et de recherches en ingénierie financière (CERIF) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et Tax Justice Network Africa (TJNA), a organisé un atelier de partage du Rapport comparatif des Conventions Fiscales du Sénégal et Burkina Faso avec le modèle ATAF (Forum sur l'Administration Fiscale Africaine.)



D'après Birahime Seck, le coordonnateur général du Forum Civil, l'objectif de cet atelier est de contribuer à la lutte contre les flux financiers, fiscaux et commerciaux. Le tout dans le but de baisser considérablement les pertes de recettes.



Pour le professeur Abdou Aziz Kébé, directeur du CERIF, la finalité est de produire des études scientifiques susceptibles d'impacter positivement les populations.