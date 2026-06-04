Nécrologie : Disparition de notre consœur Mame Diarra Dasylva de Sud FM

La presse sénégalaise est en deuil suite au rappel à Dieu de Mame Diarra Dasylva, journaliste à Sud FM, figure bien connue de la Convention des Jeunes Reporters à ses débuts. Elle s’est éteinte ce jeudi, après un long combat contre la maladie.







Appréciée pour son professionnalisme, sa discrétion et son engagement au service de l’information, elle laisse derrière elle le souvenir d’une journaliste passionnée qui a marqué plusieurs générations de confrères et consœurs.







Mame Diarra Dasylva s’était également illustrée par sa prise de position publique sur les dérives dans le milieu. Lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, elle avait dénoncé avec force la présence d’imposteurs dans le secteur, des individus se réclamant journalistes pour mieux soutirer des avantages, interpellant les autorités de la presse, de l’État et de l’Assemblée nationale pour y mettre un terme.







Avec sa disparition, la presse sénégalaise perd l’une de ses voix respectées, tandis que ses proches, ses collègues et ses amis pleurent une femme dont la détermination et la dignité auront forcé l’admiration jusqu’à ses derniers instants.







La rédaction présente ses condoléances émues à sa famille, à ses proches et à l’ensemble du groupe Sud Communication.

