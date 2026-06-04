Hommage à Abdoulaye Wade: Syndiely, sa fille, retrace le centenaire d’un père au service du Sénégal

Devant le Chef de d’État, de responsables institutionnels , de dignitaires et de responsables politiques , Syndiely Wade a adressé, au nom de la famille, un portrait intime et politique de son père à l’occasion de son centenaire. Elle a retracé les longues années de combat de Me Abdoulaye Wade dans l’opposition pour « l’avènement et l’enracinement de la démocratie » au Sénégal, avant son accession à la magistrature suprême. Un parcours, a-t-elle rappelé, « marqué par les combats, les épreuves, les victoires et une fidélité constante à ses convictions ».







Évoquant un souvenir personnel, elle a relaté une lettre reçue de son père en 1988, alors qu’il était emprisonné à Rebeuss à la suite des tensions post-électorales et qu’elle n’avait que 15 ans. « Il m’y expliquait le sens de son engagement et cette conviction qui ne l’a jamais quitté : considérer chaque Sénégalais comme l’un de ses propres enfants », a-t-elle confié.



Au-delà de l’homme d’État, Syndiely Wade a voulu rendre hommage au père qui leur a transmis des valeurs fondatrices notamment le travail, la persévérance, le courage, le sens du devoir et l’amour du Sénégal, résumées dans une formule qu’il aurait souvent répétée : « Travailler, encore travailler, toujours travailler. »







« Cent ans d’histoire, cent ans d’une vie consacrée à des convictions, à un idéal et au service du Sénégal », a-t-elle conclu, exprimant la fierté d’une famille et, au-delà, celle d’un peuple.

