Dossier ASER: " je me réjouis de voir le PJF rompre le silence"( Thierno Alassane Sall).

Dans un post sur X, l'honorable député Thierno Alassane Sall, a exprimé sa satisfaction, suite à la publication du communiqué du parquet financier sur la saisine de la section de recherches de Dakar pour enquête exhaustive concernant le dossier Aser.

" Des mois après ma plainte d'octobre 2025 dans le dossier ASER, et les auditions de la Section de recherches, je me réjouis de voir le PJF rompre le silence", a-t-il d'emblée déclaré.

Avant de poursuivre en ces termes. " 37 milliards ne s'évaporent pas sans coupables. Détourner l'argent d'un marché d'électrification rurale est un crime contre nos compatriotes des campagnes. Il ne fait aucun doute que des têtes vont tomber".

Et de conclure. " Notre vigilance demeurera absolue, tant devant les juridictions sénégalaises qu'auprès des tribunaux espagnols, déjà saisis de ce dossier"...