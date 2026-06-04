Pastef: Moussa Bala Fofana quitte le navire !

Moussa Bala Fofana a franchi le pas. Dans un long communiqué rendu public ce jeudi, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a annoncé sa démission de Pastef-Les Patriotes, tout en assumant pleinement sa décision d’accepter d’être reconduit dans le gouvernement formé sans Ousmane Sonko.







Reconduit pour la troisième fois par le président Bassirou Diomaye Faye, Moussa Bala Fofana a tenu à répondre frontalement à la déclaration du 2 juin 2026 dans laquelle le président de Pastef avait pointé du doigt les ministres ayant choisi de rejoindre le nouveau gouvernement en dehors des orientations du parti. « Oui, j’ai agi en toute liberté et à titre personnel », a-t-il écrit sans ambages, revendiquant une décision prise « en âme et conscience, sans aucune arrière-pensée ».







Le ministre a justifié son choix par un impératif de continuité : honorer les promesses faites aux Sénégalais lors de la campagne de 2024 et achever les chantiers en cours dans son département. Il a dressé un bilan étoffé de ses deux années à la tête du ministère programmes de logement à Mbour 4 et à Thiès, réforme territoriale, modernisation de l’état civil, relogement des sinistrés de la Langue de Barbarie, relance du secteur de la construction, pour mieux signifier que sa conscience ne lui permettait pas « d’abandonner cette mission au milieu du gué ».







Tout en assumant les conséquences politiques de sa démarche, Moussa Bala Fofana a tenu à maintenir un ton respectueux à l’égard d’Ousmane Sonko, qu’il qualifie de « grand frère, compagnon de lutte », tout en affirmant sa loyauté absolue envers sa conscience et envers la Nation. « Un patriote peut bien démissionner d’un parti, mais jamais de la Patrie », a-t-il tranché.

