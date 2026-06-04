Thiès- problèmes de sécurité et défaut d'éclairage: Plusieurs quartiers enrôlés dans un vaste programme de modernisation et de densification de l'éclairage public...

Le maire de la ville de Thiès, le Dr Babacar Diop, a présidé hier la cérémonie de lancement des phases 4 et 5 de la modernisation et de la densification de l'éclairage public dans les quartiers de Diakhao et Thialy.

Ce programme, selon l'édile de la ville de Thiès, consiste à permettre aux quartiers d'être bien éclairés. " Vous savez l'éclairage, il est important. Il apporte la vie. Quand il y a l'éclairage les enfants peuvent vivre et cela développe aussi une économie de nuit pour nos braves dames qui travaillent dans le commerce de la nuit, au delà de la question de la sécurité que l'éclairage prend en charge", a-t-il déclaré lors de son face-à-face avec la presse locale.

" L'objectif des deux phases, c'est l'éclairage dans les quartiers, à l'instar du centre-ville". À l'en croire, l'éclairage public dans les quartiers est d'une importation capitale parce que cela permet aux braves dames qui se rendent très tôt le matin au marché, les élèves qui vont à l'école le matin, ainsi que les commerçantes, de pouvoir vaquer à leurs occupations en toute sécurité.

" Les quartiers de Hersent, de Som, Médina Fall, Keur Issa, Darou Salam 2 , Cité Ouvrière, Takhikao, entre autres, sont concernés. Ceux sont des quartiers populaires, des quartiers périphériques qui sont confrontés à des problèmes de sécurité, de défaut d'éclairage", a fait savoir le maire...