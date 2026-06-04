Performances financières : Ecobank distribue 40 millions USD de dividendes, une première depuis 2022

Le Groupe Ecobank a franchi un cap symbolique. Réunis en Assemblée Générale Ordinaire ce mardi 3 juin 2026 à Lomé, au Togo, les actionnaires d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI) ont approuvé le versement d’un dividende de 40 millions de dollars américains au titre de l’exercice 2025, soit 0,16 centime de dollar par action. Il s’agit de la première distribution aux actionnaires du groupe depuis 2022.







Cette décision intervient dans un contexte de performances financières record. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, le groupe a dégagé un bénéfice avant impôt de 801 millions USD, en progression de 21% sur un an, tandis que les revenus nets ont atteint 2,45 milliards USD, en hausse de 17%. Le résultat d’exploitation avant provisions a, lui, bondi de 29% à 1,265 milliard USD.







Le groupe affiche par ailleurs un ratio de fonds propres de 16,7%, soit quelque 420 points de base au-dessus du seuil réglementaire, ainsi qu’un coefficient d’exploitation de 48,3%, présenté comme un record interne.



Le président du Conseil d’administration, Papa Madiaw Ndiaye, a salué « la résilience du modèle panafricain unique » du groupe, tandis que le Directeur Général Jeremy Awori a mis en avant les résultats de la stratégie dite GTR-Croissance, Transformation et Rendement, déployée ces dernières années sur les 34 marchés africains où opère Ecobank.







L’assemblée a également entériné la réélection de plusieurs administrateurs et acté la nomination de Mme Cathia Lawson Hall au Conseil d’administration.

