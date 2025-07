Justice : L'entente Sytjust-UNTJ décrète 48 heures de grève les 10 et 11 juillet 2025

Dans un communiqué rendu public, l'entente Sytjust-UNTJ a annoncé avoir décrété 48 heures de grève, les jeudi 10 et vendredi 11 juillet 2025, sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre de leur lutte syndicale.



À travers cette entente, les travailleurs de la justice déclarent faire face « au mépris persistant, à l'inaction coupable et aux manœuvres dilatoires d'une administration bureautique déconnectée des réalités du service public de la justice ».



Leur plateforme revendicative porte, entre autres, sur plusieurs points : l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2, la constitution initiale du statut du corps des assistants des greffiers et parquets, ainsi que la satisfaction de tous les points de revendications contenus dans les préavis de grève du Sytjust et de l'UNTJ.



L'entente invite ainsi les autorités, y compris le chef de l'État, « à se saisir sans délai de ce dossier ».