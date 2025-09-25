Journée internationale de la langue Soninké : La Communauté Soninké célèbre sa reconnaissance majeure

La communauté Soninké a célébré sa 2ème édition de la journée internationale de la langue internationale de la langue Soninké, ce jeudi 25 septembre 2025. Cette cérémonie est inscrite dans l’agenda national du ministère de l’Education nationale qui célèbre le « mois de l’alphabétisation » initié par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Instaurée par l’UNESCO en octobre 2023, cette journée marque une reconnaissance majeure pour le soninké, devenu ainsi la deuxième langue africaine, après le swahili, à bénéficier d’une journée internationale dédiée à sa promotion et à sa préservation. Cette célébration se veut à la fois un moment de réflexion, de sensibilisation et de valorisation d’un patrimoine linguistique commun à plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest et à la diaspora.

Dans son entrevue avec la presse, le directeur de l’alphabétisation, Aliou Fall, a félicité et remercié la communauté Soninké d’avoir eu à se battre pour décrocher aujourd’hui une journée internationale dédiée à cette langue. Il considère ses événements comme des journées de communion, de célébration de la langue maternelle et de la promotion des langues nationales. « En tant que directeur de l’alphabétisation, nous avons le devoir de travailler avec toutes les associations de langue. Cela justifie aujourd’hui notre présence auprès de cette communauté et nous retenons aujourd’hui que l’organisation de la communauté Soninké doit être un modèle à suivre pour la promotion de nos langues nationales », dit-il. Interpellé sur le prix de l’Unesco, il renseigne que cela vient d’un programme innovant d’alphabétisation dédiée aux non-voyants. Et avec cette cible qui met en exergue donc l’inclusion, ils ont pu faire la différence au niveau de la compétition par rapport aux autres pays. C’est ainsi que les experts de l’UNESCO ont jugé ce programme innovant et d’une importance. Ce qui leur a valu une distinction pour le Sénégal et non du Sénégal, cela montre les grands efforts qui sont en train d’être fait dans le cadre de l’alphabétisation.

Khalil Sy secrétaire général de l’association wagadou Djida de la communauté Soninké du Sénégal a exprimé un sentiment de satisfaction pour cette 2ème édition. Mais aussi de sa joie et de sa fierté compte tenu de l’accompagnement des autorités. Il s’est félicité ainsi de l’accompagnement du ministère de l’Education avec la direction de l’alphabétisation nationale qui ont cet honneur pour présider cette activité de la mobilisation de la communauté Soninké. Ce dernier de remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cette organisation notamment les autorités publiques, chefs de villages et nos dignitaires religieux.

À côté de lui, le représentant du ministère de la culture, Salif Diédhiou a magnifié cette cérémonie car selon lui, « les langues font partie de la culture ». Il a adressé ses remerciements à toute la communauté Soninké avant d'appeler les autorités à encourager de telles initiatives. Il affirme que la communauté Soninké est un modèle doté d’une organisation et très solidaire. D’où la reconnaissance de la la langue Soninké par l’UNESCO, à côté de la langue Swahili. C’est sous ce rapport qu’il a appelé tout le monde à s’inspirer de la langue Soninké pour faire avancer l’alphabétisation au Sénégal.