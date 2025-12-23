Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée


Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée

L’Association des anciens élèves du Lycée Abdoulaye Sadji -Génération 80 (LASG80) a organisé, le vendredi 19 décembre 2025, une journée de don de sang en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque et le District sanitaire de Rufisque. Cette activité citoyenne, qui s’est tenue dans l’enceinte du lycée, a permis de collecter 279 poches de sang en une seule journée, un résultat remarquable pour une première édition.

La cérémonie était présidée par le Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, lui-même ancien élève de l’établissement. 

Dans son intervention, le ministre a salué l’engagement citoyen des organisateurs et des donneurs, rappelant que le don de sang est un acte de solidarité et de générosité qui contribue directement à sauver des vies humaines. Il a également exprimé sa fierté de revenir dans son ancien lycée et de constater l’implication des anciens élèves au service de la communauté.

De son côté, le proviseur du Lycée Abdoulaye Sadji, M. Karamokho Diop, a salué l’initiative de LASG80 et de ses partenaires, tout en exhortant les populations à s’impliquer davantage dans ce type d’actions solidaires, essentielles pour la collectivité.

Pour sa part, le président de LASG80, M. Idrissa Ba, s’est félicité du succès de cette première édition. Il a adressé ses remerciements à l’administration du lycée, à l’établissement Les Académiciens, aux autorités sanitaires, à la commission féminine de l’association ainsi qu’à l’ensemble des bonnes volontés ayant contribué à la réussite de cette journée. Il a également salué la disponibilité du ministre, le Dr Abdourahmane Diouf, qui a accepté de présider la cérémonie malgré un agenda particulièrement chargé.

« Cette initiative de LASG80 s’inscrit dans une démarche citoyenne et solidaire visant à promouvoir la santé et le bien-être des populations. Le don de sang est un geste vital qui sauve des vies, et il est essentiel de poursuivre la sensibilisation autour de cet acte de générosité », a souligné Idrissa Ba.

Au terme de cette journée placée sous le signe de la solidarité et du don de soi, LASG80 a célébré la vie. Une initiative que le pôle social de l’association entend inscrire durablement dans son programme d’actions et dans son agenda annuel, afin de la pérenniser au fil des années.
 








Mardi 23 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société

NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société - 23/12/2025

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir - 23/12/2025

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer »

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer » - 23/12/2025

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC…

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC… - 23/12/2025

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif - 23/12/2025

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire - 23/12/2025

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria - 22/12/2025

Femmes détenues au camp pénal : un cri d’alarme lancé à l’État et à l’opinion

Femmes détenues au camp pénal : un cri d’alarme lancé à l’État et à l’opinion - 22/12/2025

Révision du procès Sonko - MMN : « Une révision inédite pour corriger une erreur judiciaire », plaident les avocats du président de Pastef

Révision du procès Sonko - MMN : « Une révision inédite pour corriger une erreur judiciaire », plaident les avocats du président de Pastef - 22/12/2025

Changement à la tête du SAMES - Diabel Dramé élu secrétaire général, promet la rupture et interpelle l’État

Changement à la tête du SAMES - Diabel Dramé élu secrétaire général, promet la rupture et interpelle l’État - 22/12/2025

Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel

Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel - 22/12/2025

Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique

Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique - 22/12/2025

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye - 22/12/2025

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence - 22/12/2025

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres - 22/12/2025

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire - 22/12/2025

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit - 22/12/2025

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène - 22/12/2025

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur - 22/12/2025

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux - 22/12/2025

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr:

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr: " Nous sommes là pour regagner le pouvoir dans le cadre d'un parti fort et uni"( Moussa Baldé) - 21/12/2025

Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr à Thiès: l'ex députée Maïmouna Sène appelle à l'unité et au dépassement...

Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr à Thiès: l'ex députée Maïmouna Sène appelle à l'unité et au dépassement... - 21/12/2025

Visite de Diomaye en Casamance : Les koldois listent leurs priorités...

Visite de Diomaye en Casamance : Les koldois listent leurs priorités... - 21/12/2025

Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye)

Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye) - 21/12/2025

Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance

Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance - 20/12/2025

Mamadou Lakh, un dirigeant efficace et discret

Mamadou Lakh, un dirigeant efficace et discret - 20/12/2025

Mbour / Installation du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR : Démonstration de force pour relancer la machine politique à la base...

Mbour / Installation du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR : Démonstration de force pour relancer la machine politique à la base... - 20/12/2025

Visite du PR à l’aéroport de Ziguinchor : « Le but, c’est de viser plus, la modernité » (Cheikh Bamba Dièye, DG AIBD)

Visite du PR à l’aéroport de Ziguinchor : « Le but, c’est de viser plus, la modernité » (Cheikh Bamba Dièye, DG AIBD) - 20/12/2025

RSS Syndication