Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée

L’Association des anciens élèves du Lycée Abdoulaye Sadji -Génération 80 (LASG80) a organisé, le vendredi 19 décembre 2025, une journée de don de sang en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque et le District sanitaire de Rufisque. Cette activité citoyenne, qui s’est tenue dans l’enceinte du lycée, a permis de collecter 279 poches de sang en une seule journée, un résultat remarquable pour une première édition.



La cérémonie était présidée par le Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, lui-même ancien élève de l’établissement.



Dans son intervention, le ministre a salué l’engagement citoyen des organisateurs et des donneurs, rappelant que le don de sang est un acte de solidarité et de générosité qui contribue directement à sauver des vies humaines. Il a également exprimé sa fierté de revenir dans son ancien lycée et de constater l’implication des anciens élèves au service de la communauté.



De son côté, le proviseur du Lycée Abdoulaye Sadji, M. Karamokho Diop, a salué l’initiative de LASG80 et de ses partenaires, tout en exhortant les populations à s’impliquer davantage dans ce type d’actions solidaires, essentielles pour la collectivité.



Pour sa part, le président de LASG80, M. Idrissa Ba, s’est félicité du succès de cette première édition. Il a adressé ses remerciements à l’administration du lycée, à l’établissement Les Académiciens, aux autorités sanitaires, à la commission féminine de l’association ainsi qu’à l’ensemble des bonnes volontés ayant contribué à la réussite de cette journée. Il a également salué la disponibilité du ministre, le Dr Abdourahmane Diouf, qui a accepté de présider la cérémonie malgré un agenda particulièrement chargé.



« Cette initiative de LASG80 s’inscrit dans une démarche citoyenne et solidaire visant à promouvoir la santé et le bien-être des populations. Le don de sang est un geste vital qui sauve des vies, et il est essentiel de poursuivre la sensibilisation autour de cet acte de générosité », a souligné Idrissa Ba.



Au terme de cette journée placée sous le signe de la solidarité et du don de soi, LASG80 a célébré la vie. Une initiative que le pôle social de l’association entend inscrire durablement dans son programme d’actions et dans son agenda annuel, afin de la pérenniser au fil des années.



