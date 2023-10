Jeunesse féminine et développement: Abdou Khafor Touré honoré par ses « Linguères »

Le directeur général de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel (Cgis) par ailleurs responsable politique à Guédiawaye, Abdou Khafor Touré a été honoré, ce 21 octobre, par la gent féminine du département de Guédiawaye. C’est à travers un forum sur le développement de la jeunesse que les jeunes responsables politiques de la localité réunies autour du mouvement les « Linguères de Abdou Khafor Touré » ont tenu à exprimer leurs remerciements au directeur général de la Cgis pour sa clairvoyance dans leur engagement politique. La rencontre est inscrite dans un événement de 72 heures initié par les « Linguères de AKT » pour débattre sur le leadership jeune, en l’occurrence féminin afin d’impulser en leur faveur davantage de responsabilités dans les instances électives.



« Je suis extrêmement ému. J’ai suscité la création du mouvement en 2009 après les élections locales parce que j’avais constaté le déficit d’engagement de la jeunesse féminine dans la politique, les activités citoyennes, dans tout ce qui est représentation du leadership dans la commune et dans le département de Guédiawaye », a soutenu Abdou Khafor Touré qui prenait part au forum sur le thème « jeunesse féminine et développement. ».



L’événement est marquée par une journée de dépistage du cancer avec ce mois d’octobre dédié à cette pathologie. 360 femmes et filles ont répondu à l’appel.