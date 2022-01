Jean Baptiste Diouf exclut Ndèye Saly Diop Dieng de leur victoire : « La dernière fois que l'on s'est vu, c'était en 2019… »

C'est à travers une conférence de presse que le Maire de la commune de Grand-Dakar, Jean Baptiste Diouf a levé un coin du voile sur sa relation avec le ministre de la femme et de la famille, Ndèye Saly Diop Dieng, par ailleurs responsable dans la commune.



Si la coalition Benno a gagné ces dernières locales, Ndèye Saly Diop Dieng y serait étrangère, semble dire le socialiste. « Macky Sall nous a choisi dans la commune de Grand-Dakar parce que nous avons des ambitions fortes pour Grand-Dakar; concernant Ndèye Saly Diop Dieng la dernière fois que l'on s'est vu, c'était en 2019. Elle n'est pas venue durant les élections, ni ne nous a prêté main forte, moi non plus je l'ai pas appelée. Maintenant, tout le monde en parle donc il fallait que j'apporte des éclaircissements ... », a laissé entendre Jean Baptiste Diouf.