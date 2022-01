JT de la Campagne N-1: violence entre partisans, Sonko sur la monnaie locale, Diouf Sarr attaqué à la Médina, un démarrage des élections locales sous tension noté

Le journal de la campagne de ce lundi 10 janvier 2022 revient sur les temps forts de la campagne depuis le démarrage, le 07 janvier. En effet, Plusieurs candidats ont procédé au lancement officiel de leurs activités. Pour la plupart marquées par la violence. À la Médina, des affrontements ont été notés entre partisans de Bamba Fall et ceux de Cheikh Bâ, tous deux candidats à la mairie de la localité. Même incident noté également aux parcelles assainies, lors du meeting de clôture de la première journée de campagne de la coalition BBY a terminé par un fiasco. Au moment à Ziguinchor, Ousmane Sonko s’expliquait à propos de la monnaie locale annoncée pour parler d’économie sociale et solidaire en pointant un doigt accusateur au président Macky Sall, lui reprochant d'emmener l’ethnicisme et le régionalisme dans la politique…