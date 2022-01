JT N6 DU 18 JANVIER : À Kaolack, Rose Wardini promet de relever le plateau technique sanitaire / Alioune Ndoye fait son bilan avec un budget qui est passé de 1,1 milliard en 2009 à près de 13 milliards en 2022 / Soham El Wardini rend gratuites la con



Le N⁰6 de ce journal met en exergue les informations phares relatives à la campagne pour les élections locales au cours de la journée du 17 janvier. À quelques jours des échéances électorales, Cheikh Guèye, la tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi de Dieuppeul-Derklé a dressé ses 10 priorités axées sur la gestion communale. Même cas pour Alioune Ndoye, qui présente un budget de 12,380 milliards dont plus de 57% en investissements, avec une trésorerie nette au 31 novembre 2021 de plus de 13,791 milliards. Une stabilité financière construite au fur et à mesure qui a permis selon le maire sortant, durant ces mandats de n'avoir jamais fait recours aux avances de trésorerie de la perception, d'avoir systématiquement payé avant même les délais légaux les salaires, ainsi que les factures des différents fournisseurs et prestataires de la commune.



À Sandaga, Abdoulaye Diouf Sarr entend faire de la ville une plateforme des affaires où les industriels, les artisans, les commerçants et le secteur informel en général seront encadrés par le maire. Cela passera forcément par la réalisation dans les plus brefs délais du marché Sandaga en chantier depuis sa démolition, a promis le responsable politique.



La candidate de la coalition Gox yu Bess, Rose Wardini, est déterminée à aider Kaolack à voir le bout du tunnel en matière de santé.



Lors d'une visite de proximité à Ndangane, le Dr Rose Wardini a déclaré qu'elle compte, une fois élue maire, faire de Kaolack, la ville la plus dotée de matériel médical dans ce pays.



La candidate de Gox yu Bess entend ainsi relever le plateau technique de l'hôpital régional de Kaolack, réhabiliter tous les postes et centres de santé de Kaolack et mettre à leur disposition du matériel de dernière génération…