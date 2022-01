JT N-4 DU 13 JANVIER 2022 : Rose Wardini annonce sa toute dernière participation aux élections locales; La cinglante réponse de Barth après l’attaque de Diouf Sarr à propos de son bilan; Pape Diop exige la restitution des terres de l’aéroport LSS aux

La guerre des mots ne fait que commencer entre les candidats en compétition aux élections locales du 23 janvier 2022. En effet, pour ce 4numéro du journal de la campagne, on a pu constater que pour ceux de la ville de Dakar, l'enjeu est plus vaste, car étant une ville aux appétits énormes. D’ailleurs les « clashes entre, Abdoulaye Diouf Sarr, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar et Barthélémy Dias en témoignent. Le candidat de Yewwi Askan Wi, après avoir été égratigné par Diouf Sarr à l'occasion de ses caravanes, a répliqué en interpellant l’opinion publique sur le bilan à problème de la mairie de Yoff. Entre-temps les candidats en lice continuent leur pêche aux voix. La coalition dirigée par Pape Diop, Bokk Gis-Gis, continue de rallier à sa cause des responsables politiques dans les différentes localités de Dakar. C'est le cas du responsable politique de Nay leer à Yoff, Moustapha Fall. En outre, il a aussi pris la défense des villageois de Ouakam, Ngor et Yoff. Devant ses inconditionnels de Ouakam, Pape Diop d’interpeller le président de la République sur la question des terres de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. "Je demande au président Macky Sall d'engager des discussions avec la population pour trouver la meilleure solution."De son côté, décryptant ce mercredi les grands axes stratégiques de son programme « Dakar Biñu Bokk », Barthélémy Dias, le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la ville de Dakar a dit avoir accordé un volet important à la prise en charge et l'assistance des personnes en situation de besoin. Ainsi, il abordera la question de la caisse d'avance qui avait été source du bras de fer entre l’État et la mairie de Dakar, alors dirigée par Khalifa Sall. Ce qui le pousse à lancer un appel au président Macky Sall pour qu'il restaure la caisse d'avance afin de soutenir ces populations démunies…