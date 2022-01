JT N-3 DU 12 JANVIER 2022 : Doudou Wade sur la mal gouvernance et le fraude au trésor public / Diouf Sarr dévoile les manœuvres de l’opposition / Madiop Diop taclé sévèrement par Cheikh Bakhoum…

Ce 3ème numéro du journal de la campagne pour les élections locales 2022 propose quelques échantillons des temps forts de l’actualité marquante concernant les activités des candidats. D’abord le candidat et directeur général de l’Agence de l’informatique de l’État, entend en cette période électorale changer le cadre de vie de Grand-Yoff qui, soutient-il, est une commune « démunie d’infrastructures ». Il ajoute que la mairie doit avoir une approche beaucoup plus inclusive qui permettra de pouvoir accompagner les jeunes.



Il n’a pas raté l’occasion de tacler Madiop Diop, le maire sortant de Grand-Yoff, par rapport à son programme qu’il juge « sans fondement ». Au même moment à l’occasion de son passage dans la commune de la Patte d’Oie précisément à la Patte d’Oie Bulders et à Grand-Médine, le candidat de la majorité présidentielle à la mairie de la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr fustigeait, selon des renseignements reçus, une éventuelle démarche de l’opposition qui tendrait à déplacer le débat électoral. À en croire le maire sortant de Yoff et non moins candidat à sa propre succession, les opposants Déthié Fall, Khalifa Sall, Habib Sy et autres s’organisent à produire une affiche avec tous les leaders de l’opposition pour inciter les populations dans leur choix.



Parlant de tricherie, Doudou Wade, le candidat de la coalition Wallu Sénégal a ouvertement interpellé le chef de l'État pour lui signifier que la mal gouvernance dans le pays n'a pas encore vu le bout du tunnel. En réalité, dira le candidat qui présentait son programme pour la ville de Dakar, il se passe au ministère des finances, des formes de détournement dans les contrats, les cessions de créances et même dans l'organisation des paiements de crédit…