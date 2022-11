JMJ 2022 : les pèlerins magnifient leur engagement et leur amour envers la vierge Marie...

À l’occasion de la journée mondiale de la jeunesse (JMJ) 2022, Dakar Arena a accueilli plus de 20.000 pèlerins. Les pèlerins montrent leur joie de se retrouver encore entre frères en Christ. Selon eux, les jeunes sont la lumière et le sel de la terre, et sont toujours disponibles pour répondre à tout appel venant de la Vierge Marie. « Nous sommes venus pour prier la Sainte Vierge Marie, mais aussi participer à un moment de communion, de joie, de fraternité et de retrouvailles... », ont-ils fait savoir.