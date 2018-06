Israël veut contribuer au développement de l’Afrique (Gideon Behar, Division Afrique de la diplomatie Israélienne)

La série de reportages que Dakaractu réalise en marge de la visite qu’il effectue en Israël, s’intéresse aujourd’hui à la politique africaine de l’État hébreu.







A cet égard, nous avons recueilli les éclaircissements du directeur adjoint de la division Afrique du ministère israélien des Affaires étrangères, Gideon Behar. Ce dernier a montré la volonté de son pays, soucieux de jouer sa partition au développement de l’Afrique dans plusieurs domaines.



“ Nous avons des relations diplomatiques avec la majeure partie des pays africains et même avec d’autres pays avec lesquels il n’y a pas de relations diplomatiques. Il y a beaucoup de relations économiques, culturelles, nous pensons que ces relations doivent être beaucoup plus améliorées et renforcées dans les domaines essentiels dans lesquels l’Afrique en ressent le besoin “, a-t-il dit à des journalistes africains francophones. “ Israël est peut-être le pays le plus développé au monde en matière de technique hydraulique… Nous voudrions véritablement travailler avec l’Afrique car travailler avec l’Afrique, c’est développer nos relations.



A l’en croire, l’État hébreu est le pont entre l’Afrique et le reste du monde et ces relations doivent s’améliorer notamment dans les domaines comme le digital, la sécurité, les énergies renouvelables, la santé et l’éducation.



Pour terminer, il a magnifié la position de son pays qui consiste à aider l’Afrique pour un meilleur lendemain …