Israël sous la direction de Netanyahou représente la "plus grande menace" pour la région : Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'être la "plus grande menace" au Proche-Orient, au cours d'un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, a rapporté la présidence turque.



Le président Erdogan a ajouté qu'il va "poursuivre ses efforts pour mettre un terme à la spirale de violences et que Netanyahou a de nouveau montré qu'il réprésentait la plus grande menace à la sécurité dans la région", a ajouté la présidence turque.