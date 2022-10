Institut Pasteur de Dakar : bientôt un hub régional pour la production de vaccins.

Dans le cadre de sa visite officielle au Sénégal en marge du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, a effectué une visite ce lundi 24 octobre 2022 au vaccinopole de Diamniadio pour échanger avec les équipes sur l’état d’avancement des travaux.

En effet, l'Afrique ne produit que 1 % des vaccins qu’elle utilise dans ses campagnes de vaccination. Ainsi, pour lui permettre d’avoir sa souveraineté pharmaceutique et sanitaire, l’Institut Pasteur de Dakar s’est lancé dans la construction de ce vaccinopole qui s'étend sur 5 hectares. Ce grand projet ambitieux, qui a été estimé à un coût global de 200 millions de dollars, soit 114 milliards de FCFA et qui a été financé en grande partie par la Banque européenne d'investissement et la République Française, est achevé à 75 %. Aujourd’hui le vaccinopôle de Diamniadio abrite deux sites, dont AfricAmaril et MADIBA.

AfricAmaril devrait permettre à l’un des leaders mondiaux du vaccin et l’Institut Pasteur de Dakar, de produire plus de 300 millions de doses du vaccin contre la fièvre jaune et d’autres vaccins comme la rougeole, la rubéole, la poliomyélite etc... Quant au site MADIBA, il sera exclusivement réservé à la production de vaccins contre la Covid-19, ce qui va permettre à l'Afrique de ne plus dépendre des vaccins produits en plus grande partie dans les pays les plus développés dont le continent était dépendant à plus de 99 %. Selon le responsable du développement industriel de l’Institut Pasteur de Dakar, les deux sites « AfricAmaril et MADIBA devraient commencer à produire des vaccins au courant du premier trimestre de 2023. »

L'Institut Pasteur de Dakar qui est l’un des 4 plus grands fabricants de vaccin contre la fièvre jaune devant la France, le Brésil et la Russie, va permettre aux pays africains d’être un peu plus autonomes en terme de recherche, de fabrication et de production de vaccins qui sont jusque-là importés...