Installation du nouveau CEMGA : le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade prend le commandement des Armées

Le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade a été officiellement installé, ce mardi 17 février 2026, dans ses fonctions de Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA).



La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du ministre des Forces armées, le Général Birame Diop, en présence du ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, de hauts gradés des Forces de défense et de sécurité ainsi que de nombreuses personnalités de l’État.



Le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade devient ainsi le premier officier issu de la Marine nationale à accéder à la tête de l’État-Major général des Armées. Il est également le 17e CEMGA de l’histoire des Armées sénégalaises.



Dans son allocution, le ministre des Forces armées a souligné la portée institutionnelle de cette installation : « Cette cérémonie ne consacre pas seulement l’avènement d’un nouveau commandement. Elle est également l’expression de la vitalité des Armées, qui demeurent une institution solide et pérenne, continuellement enrichie par l’engagement et l’héritage des générations successives qui la servent. »



Il a rappelé que cette nomination traduit la confiance du Président de la République, Chef suprême des Armées : « Votre installation aujourd’hui est l’expression de la confiance du Président de la République, qui sait pouvoir compter sur votre expertise, votre loyauté et votre sens de l’État. »



Le ministre a insisté sur l’importance du dialogue entre l’autorité militaire et le pouvoir politique, soulignant que le nouveau CEMGA devra : Éclairer la décision politique avec rigueur et objectivité, Exposer clairement les menaces et l’état réel des capacités des Armées, Traduire les orientations politiques en directives militaires cohérentes et efficaces. « Il vous appartiendra de traduire fidèlement les orientations politiques en directives militaires claires, en plans cohérents et en actions efficaces sur le terrain. »



Pour sa part, le ministre des Forces armées a affirmé sa volonté d’inscrire cette collaboration dans une relation de confiance exigeante, afin de garantir la cohérence stratégique et de renforcer la solidité de l’outil de défense national.

