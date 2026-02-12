Sécurité routière au Sénégal: 7 532 accidents, 850 morts et 12 654 blessés recensés en 2025 par la Gendarmerie


La sécurité routière demeure l’une des urgences les plus critiques au Sénégal. Les chiffres officiels de la Gendarmerie nationale pour l’année 2025 dressent un tableau alarmant, 7 532 accidents de la circulation ont été enregistrés, faisant 12 654 blessés et 850 morts. Derrière ces statistiques se cachent des vies brisées, des familles endeuillées et un coût humain et économique considérable. Malgré le renforcement des dispositifs de contrôle, l’insécurité routière continue de progresser à un rythme préoccupant.

 

Face à cette situation, la Gendarmerie nationale a intensifié son action à travers une stratégie reposant sur trois piliers, le contrôle, la sensibilisation et la sanction. Près de trois millions de véhicules ont été contrôlés en 2025, avec plus de 5 000 infractions relevées et 1,5 milliard de francs CFA collectés au titre des amendes forfaitaires. La montée en puissance de la Légion de sécurité routière, le déploiement sur les axes les plus accidentogènes et la digitalisation du contrôle témoignent d’une volonté institutionnelle forte de contenir le fléau.

 

Cependant, les données révèlent que l’accidentalité reste largement influencée par des facteurs structurels et humains. La vétusté du parc automobile, notamment dans le transport en commun, la mauvaise qualité des pneumatiques et surtout le non-respect du code de la route sont en cause dans près de 96 % des accidents. Les véhicules particuliers demeurent les plus impliqués, tandis que les accidents nocturnes, souvent liés à la vitesse, à la fatigue ou à l’alcool, représentent près d’un tiers des cas. Géographiquement, la région de Dakar concentre à elle seule plus de 45 % des accidents, sous l’effet de la densité du trafic urbain.

 

L’analyse comparative entre 2024 et 2025 confirme une dégradation inquiétante de la sécurité routière, avec une hausse de plus de 44 % des accidents et d’environ 23 % des décès. Ces chiffres interpellent l’ensemble des acteurs : autorités, transporteurs, usagers de la route et citoyens. Mais pour le Lieutenant Colonel Abdoulaye Camara, Chef du centre de renseignement et des opérations de la Gendarmerie Nationale au delà de la répression, la lutte contre l’insécurité routière exige un changement durable des comportements, un renouvellement du parc automobile et une responsabilisation collective.

Jeudi 12 Février 2026
Karim Ndiaye



