ONU-Diomaye, Sonko : Macky Sall, une ambition mondiale qui divise Dakar et agite Addis-Abeba…les dessous d’un choix diplomatique


ONU-Diomaye, Sonko : Macky Sall, une ambition mondiale qui divise Dakar et agite Addis-Abeba…les dessous d’un choix diplomatique

La scène diplomatique africaine bruisse d’un nom : Macky Sall. Selon les révélations de L’Observateur, l’éventuelle candidature de l’ancien président sénégalais au poste de Secrétaire général des Nations Unies s’est imposée comme un sujet diplomatique majeur, jusqu’à s’inviter dans les discussions annoncées au 39e Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba.

 

De confidence prudente à enjeu continental, la perspective d’une course à l’ONU révèle un jeu d’influences sous haute tension entre Dakar, Brazzaville et les capitales africaines.

 

 

Une ambition à peine voilée

 

Longtemps évoquée à demi-mot, l’idée d’une candidature de Macky Sall semblait relever de la rumeur persistante. Pourtant, rappelle L’Observateur, une déclaration faite en septembre 2025 lors d’un entretien accordé à la chaîne YouTube H5 Motivation avait marqué les esprits. L’ancien chef de l’État, qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024, y affirmait :

 

« Je ne suis pas encore candidat, mais je ne l’écarte pas. Beaucoup estiment que mon expérience du local au global pourrait aider à refonder l’organisation face aux crises actuelles. »

 

Une formule prudente, sans annonce officielle, mais suffisamment claire pour nourrir les spéculations.

 

 

Brazzaville, point de bascule

 

Le véritable tournant intervient le 3 février dernier. En déplacement officiel, le président Bassirou Diomaye Faye est reçu par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso.

 

Selon le compte rendu relayé par la télévision congolaise et rapporté par L’Observateur, les échanges auraient porté, entre autres, sur le soutien de l’Union africaine à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU, en perspective du 39e Sommet prévu les 14 et 15 février à Addis-Abeba.

 

Une révélation aux allures de déflagration diplomatique.

 

Les non-dits de Dakar

 

À Dakar, le silence officiel contraste avec l’intensité des débats. Dans les rangs du nouveau régime comme dans ceux de l’opposition, les positions divergent.

 

Le député Guy Marius Sagna a dénoncé une éventuelle candidature, parlant de « trahison envers nos martyrs ». À l’inverse, Babacar Ba, coordonnateur du Forum du Justiciable, a rappelé que la défense des droits humains ne saurait se fonder sur des accusations sans décision judiciaire préalable, estimant qu’il est excessif de présenter l’ancien président comme responsable de crimes politiques sans base judiciaire établie.

 

Le 11 février 2026, un communiqué du Conseil des ministres est venu ajouter une pièce au puzzle. Confirmant une information révélée par le journaliste Madiambal Diagne, il a été annoncé que ce n’est pas le chef de l’État, mais le Premier ministre Ousmane Sonko qui représentera le Sénégal au 39e Sommet de l’Union africaine.

 

Un choix lourd de sens. « Le fait d’envoyer Ousmane Sonko à Addis est assez évocateur », confie une source proche de la Présidence, citée par L’Observateur.

 

 

Signaux politiques et fractures internes

 

Autre épisode révélateur : l’exclusion de Bougar Diouf, président de l’Union des panafricanistes sénégalais, de la Coalition Diomaye Président. En cause : une conférence de presse au cours de laquelle il appelait à soutenir la candidature de Macky Sall à l’ONU.

 

Depuis Munich, Aminata Touré a annoncé son auto-exclusion de la coalition, estimant qu’il avait agi malgré une mise en garde préalable.

 

Si cette décision ne constitue pas une déclaration officielle contre la candidature de l’ancien président, elle s’inscrit, selon L’Observateur, dans une succession de gestes politiques qui dessinent progressivement les contours d’une position sénégalaise encore silencieuse, mais stratégiquement observée.

 

Une bataille d’influence continentale

 

Au-delà des querelles internes, l’enjeu dépasse largement les frontières sénégalaises. La désignation d’un Secrétaire général des Nations Unies repose sur des équilibres géopolitiques subtils, impliquant les grandes puissances et les blocs régionaux.

 

La possible entrée en lice de Macky Sall placerait le Sénégal au cœur d’une recomposition diplomatique africaine. Soutien assumé ou neutralité prudente ? La réponse de Dakar pourrait peser lourd dans les arbitrages à venir.

Autres articles
Samedi 14 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kaolack : Des hommes encagoulés et armés, dévalisent plusieurs boutiques à la gare routière Liberté

Kaolack : Des hommes encagoulés et armés, dévalisent plusieurs boutiques à la gare routière Liberté - 14/02/2026

Tivaouane: un camion tue un conducteur de Jakarta

Tivaouane: un camion tue un conducteur de Jakarta - 14/02/2026

Immunité en sursis : les coulisses explosives de l’audition de Farba Ngom à l’Assemblée…huit voix pour,deux contre et …

Immunité en sursis : les coulisses explosives de l’audition de Farba Ngom à l’Assemblée…huit voix pour,deux contre et … - 14/02/2026

Saint-Valentin 2026 : le couple Fall partage le secret de leur amour et prodigue des conseils aux jeunes

Saint-Valentin 2026 : le couple Fall partage le secret de leur amour et prodigue des conseils aux jeunes - 14/02/2026

Air France, sous les couleurs de sa flotte modernisée, ouvre sa nouvelle agence à Dakar

Air France, sous les couleurs de sa flotte modernisée, ouvre sa nouvelle agence à Dakar - 13/02/2026

Scènes de violence à l’UCAD : La vidéo présentée par le gouvernement antérieure aux faits...

Scènes de violence à l’UCAD : La vidéo présentée par le gouvernement antérieure aux faits... - 13/02/2026

L'administration Trump a dépensé 32 millions $ pour déporter des migrants vers le Rwanda, la Guinée équatoriale et l'Eswatini

L'administration Trump a dépensé 32 millions $ pour déporter des migrants vers le Rwanda, la Guinée équatoriale et l'Eswatini - 13/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Le dossier secret de 2019

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Le dossier secret de 2019 - 13/02/2026

Embouchure du fleuve Sénégal : une vedette de la Marine nationale chavire, trois marins portés disparus (Dirpa)

Embouchure du fleuve Sénégal : une vedette de la Marine nationale chavire, trois marins portés disparus (Dirpa) - 12/02/2026

Sécurité routière au Sénégal: 7 532 accidents, 850 morts et 12 654 blessés recensés en 2025 par la Gendarmerie

Sécurité routière au Sénégal: 7 532 accidents, 850 morts et 12 654 blessés recensés en 2025 par la Gendarmerie - 12/02/2026

Vigilance sur l’homosexualité et autres dossiers sensibles : la réponse ferme et responsable du Général Martin Faye

Vigilance sur l’homosexualité et autres dossiers sensibles : la réponse ferme et responsable du Général Martin Faye - 12/02/2026

Sénégal - Justice : La Chambre d’accusation confirme la liberté provisoire pour Farba Ngom

Sénégal - Justice : La Chambre d’accusation confirme la liberté provisoire pour Farba Ngom - 12/02/2026

Un avocat porte plainte contre des agents du commissariat central pour violences et entrave à l’exercice de sa profession

Un avocat porte plainte contre des agents du commissariat central pour violences et entrave à l’exercice de sa profession - 12/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : Rebondissement choc ,le dossier s’alourdit, le trafic de drogue entre en scène…Perquisitions spectaculaires et extractions de Rebeuss

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : Rebondissement choc ,le dossier s’alourdit, le trafic de drogue entre en scène…Perquisitions spectaculaires et extractions de Rebeuss - 12/02/2026

Autopsie d’Abdoulaye Ba : Des blessures multiples…les révélations médicales qui secouent le campus et relancent la polémique

Autopsie d’Abdoulaye Ba : Des blessures multiples…les révélations médicales qui secouent le campus et relancent la polémique - 12/02/2026

Tensions à l'UCAD: Des Fds filmées en train de malmener des étudiants à l'intérieur des pavillons

Tensions à l'UCAD: Des Fds filmées en train de malmener des étudiants à l'intérieur des pavillons - 11/02/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Février 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Février 2026 - 11/02/2026

Violations « graves », détention arbitraire: Le Pool d’avocats de Farba Ngom annonce une plainte contre la ministre Yassine Fall

Violations « graves », détention arbitraire: Le Pool d’avocats de Farba Ngom annonce une plainte contre la ministre Yassine Fall - 11/02/2026

Affaire Farba Ngom : Me Amadou Sall révèle un piratage du téléphone de son client sans garanties légales, 10 jours après confiscation

Affaire Farba Ngom : Me Amadou Sall révèle un piratage du téléphone de son client sans garanties légales, 10 jours après confiscation - 11/02/2026

Cérémonie d'Adieu : Général Mbaye Cissé quitte les Armées après 37 ans au service de la Nation

Cérémonie d'Adieu : Général Mbaye Cissé quitte les Armées après 37 ans au service de la Nation - 11/02/2026

Affaire Djiby Dramé : la défense passe à l’attaque et vise le commandant de la BR de Keur Massar…Me Senghor accuse l’enquêteur d’intimidation

Affaire Djiby Dramé : la défense passe à l’attaque et vise le commandant de la BR de Keur Massar…Me Senghor accuse l’enquêteur d’intimidation - 11/02/2026

Haute Cour en ligne de mire : Deux anciens ministres de Macky Sall sur la sellette

Haute Cour en ligne de mire : Deux anciens ministres de Macky Sall sur la sellette - 11/02/2026

Questions d’actualité -Assemblée nationale : Sonko attendu au tournant le 24 février… l’opposition répondra-t-elle présente face à Sonko ?

Questions d’actualité -Assemblée nationale : Sonko attendu au tournant le 24 février… l’opposition répondra-t-elle présente face à Sonko ? - 11/02/2026

Sortie du gouvernement sur la situation universitaire : Le Collectif des amicales de l’UCAD dénonce des « manipulations et allégations erronées »

Sortie du gouvernement sur la situation universitaire : Le Collectif des amicales de l’UCAD dénonce des « manipulations et allégations erronées » - 11/02/2026

Villa, réseaux et enfants livrés : le « patron » et son empire clandestin à Dakar… l’affaire Pierre Robert secoue le Sénégal…14 mandats de dépôt dans une affaire glaçante

Villa, réseaux et enfants livrés : le « patron » et son empire clandestin à Dakar… l’affaire Pierre Robert secoue le Sénégal…14 mandats de dépôt dans une affaire glaçante - 11/02/2026

Violences à l’UCAD : Le ministre de l'Intérieur condamne les débordements policiers et révèle la découverte de grenades lacrymogènes

Violences à l’UCAD : Le ministre de l'Intérieur condamne les débordements policiers et révèle la découverte de grenades lacrymogènes - 10/02/2026

Question des bourses - le ministre Daouda Ngom défend les investissements de l’État: « En 2025, nous avons consacré 105 milliards… »

Question des bourses - le ministre Daouda Ngom défend les investissements de l’État: « En 2025, nous avons consacré 105 milliards… » - 10/02/2026

Crise à l'université de Dakar : le collectif des amicales annonce une plainte en diffamation contre le PM Ousmane Sonko

Crise à l'université de Dakar : le collectif des amicales annonce une plainte en diffamation contre le PM Ousmane Sonko - 10/02/2026

UCAD : fermeture exceptionnelle du campus social à partir de ce mardi 10 février

UCAD : fermeture exceptionnelle du campus social à partir de ce mardi 10 février - 10/02/2026

Route des Almadies : un conducteur ivre fauche plusieurs femmes, fait une morte et prend la fuite

Route des Almadies : un conducteur ivre fauche plusieurs femmes, fait une morte et prend la fuite - 10/02/2026

RSS Syndication