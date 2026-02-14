Kaolack : Des hommes encagoulés et armés, dévalisent plusieurs boutiques à la gare routière Liberté

Une vingtaine d’individus encagoulés et lourdement armés ont cambriolé dans la nuit du vendredi 13 au Samedi 14 février 2026, plusieurs boutiques au niveau de la gare routière liberté communément appelée « Garage Dakar » dans la commune de Kaolack. Le cambriolage digne d’un film hollywoodien s’est déroulé aux environs de 4 heures du matin sous le regard impuissant des chauffeurs qui ont passé la nuit dans ledit lieu.

Selon les sources de Dakaractu Kaolack, les malfaiteurs, armés de pistolets et circulant à bord de véhicules 4x4, ont érigé des barricades au niveau de l'accès de la gare routière, tenant en respect des chauffeurs qui dormaient dans leurs véhicules, ainsi que des veilleurs de nuit et agents de sécurité. Profitant de la panique, ils ont cambriolé plusieurs magasins et boutiques spécialisés dans la vente de téléphones portables et d’accessoires et emporté une importante somme d’argent. Après leur forfait, ils ont pris la fuite en tirant en l’air, semant davantage la peur dans le secteur.

Alertés, les fds se sont rendues sur les lieux pour procéder au constat avant d’ouvrir une enquête pour faire la lumière sur cette affaire...