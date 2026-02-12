Embouchure du fleuve Sénégal : une vedette de la Marine nationale chavire, trois marins portés disparus (Dirpa)

Une embarcation de la Marine nationale a chaviré, ce jeudi 12 février 2026, à l’embouchure du fleuve Sénégal, aux environs de 9 heures, renseigne la Direction de l'information et des Relations publiques des Armées (Dirpa)



Selon le communiqué, la vedette effectuait une mission de liaison lorsqu’elle a été confrontée à une forte houle, consécutive à une dégradation des conditions météorologiques.

