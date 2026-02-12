Embouchure du fleuve Sénégal : une vedette de la Marine nationale chavire, trois marins portés disparus (Dirpa)

Une embarcation de la Marine nationale a chaviré, ce jeudi 12 février 2026, à l’embouchure du fleuve Sénégal, aux environs de 9 heures, renseigne la Direction de l'information et des Relations publiques des Armées (Dirpa)
Selon le communiqué, la vedette effectuait une mission de liaison lorsqu’elle a été confrontée à une forte houle, consécutive à une dégradation des conditions météorologiques.
Le bilan provisoire des opérations de secours fait état de dix (10) rescapés, tandis que trois militaires sont portés disparus. L’épave de l’embarcation a été récupérée.
Les recherches se poursuivent activement. Elles mobilisent des moyens aériens, maritimes et terrestres afin de retrouver les trois marins disparus.
