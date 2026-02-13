Air France, sous les couleurs de sa flotte modernisée, ouvre sa nouvelle agence à Dakar

Ce matin, Air France a inauguré sa nouvelle agence à Dakar en présence d'Anne Rigail, Directrice Générale d'Air France, de Nadia Azale, Directrice Régionale Afrique du Nord, Ouest et Sahel et de Henri Hourcade, Directeur Général Air France pour l'Afrique du Nord-Ouest et Centrale. Cette inauguration marque ainsi la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, après 70 ans de présence sur l'adresse historique de la compagnie dans la capitale sénégalaise.







Henri Hourcade, lors de la conférence de presse tenue après l’inauguration du nouveau pavillon d’Air France, a souligné qu'il s'agissait d'une véritable parenthèse historique, puisqu'après 55 ans de présence sur l'adresse historique de l'agence Air France, un morceau d'histoire se ferme, mais se rouvre avec une agence moderne. En effet, l'agence historique, située avenue Albert Sarraut, a en réalité connu deux adresses sans jamais déménager, l'avenue ayant changé de nom au fil des décennies.







Les nouveaux locaux que les invités ont eu l'occasion de visiter, reflètent ainsi la modernité de la compagnie avec notamment une agence aérée, au design contemporain, arborant les nouvelles couleurs de la marque Air France. Le Directeur Général France, Afrique du Nord Ouest et Centrale, s'est dit très fier de maintenir et de montrer que la compagnie continue à investir au Sénégal sur une présence historique.







Le lien humain au cœur de la stratégie







Pour Anne Rigail, cette nouvelle agence symbolise deux valeurs essentielles. D'abord, le fort lien d'histoire entre Air France et le Sénégal. Mais également celui humain que le service doit aux clients. La Directrice Générale d’Air France a insisté sur l'importance d'être disponibles en permanence physiquement auprès des clients avec cette agence et la volonté de les accueillir dans les meilleures conditions. « Cette agence veut symboliser l'accueil d'Air France », a-t-elle précisé, rappelant que malgré la digitalisation croissante du secteur aérien, la présence physique et le contact humain demeurent des piliers de la relation client pour la compagnie.







Un investissement qui confirme l'importance stratégique du Sénégal







Cette inauguration intervient dans un contexte particulièrement symbolique pour Air France au Sénégal. Henri Hourcade a rappelé qu'il s'agissait d'une année riche en anniversaires. La compagnie célèbre en effet les 90 ans de sa présence au Sénégal, les 50 ans de la première arrivée du Concorde à Dakar et les 20 ans de Flying Blue en Afrique de l'Ouest.







Le Directeur Général France, Afrique du Nord Ouest et Centrale a expliqué qu'Air France est africaine, puisqu'elle est née de la fusion de plusieurs compagnies, dont l'Aéropostale qui avait commencé des lignes dès les années 20. Il a par ailleurs retracé l'histoire de la liaison Paris-Dakar depuis 1936, quand le premier avion Dewoitine 333 transportait 10 passagers de Toulouse à Dakar via plusieurs escales.







Aujourd'hui, la ligne Paris-Dakar est desservie par un Boeing 777-300 offrant 48 places en classe affaires, 48 places en classe premium économique et un total de 370 places. Henri Hourcade a résumé qu'il s'agissait du meilleur des cabines et du meilleur des produits de la compagnie, tout en confirmant que cette ligne demeure une ligne phare du réseau de la France et de toute l'Afrique.

