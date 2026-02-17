Violences à l'Ucad : le procureur Ibrahima Ndoye annonce des poursuites contre des étudiants et l’ouverture d’une enquête visant des policiers

Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, Ibrahima Ndoye, a annoncé, ce mardi 17 février 2026, l’ouverture d’enquêtes visant à la fois des étudiants interpellés lors de récents incidents et des éléments de la Police nationale.
Face à la presse, le magistrat a indiqué que plusieurs étudiants arrêtés pour des actes de saccage seront présentés à un juge d’instruction. « Les étudiants arrêtés seront confiés à un juge d'instruction. Ils seront placés sous mandat de dépôt demain », a déclaré le procureur.
Parallèlement, une enquête est également en cours afin d’identifier d’éventuels policiers qui auraient dépassé les limites du maintien de l’ordre. Le procureur a précisé que si des manquements sont établis, des poursuites judiciaires pourraient être engagées.
