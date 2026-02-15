Trafic de drogue et de médicaments : 70 millions FCFA de produits prohibés saisis par les douanes en une semaine

Les services des douanes sénégalaises ont annoncé samedi avoir réalisé plusieurs saisies majeures de produits prohibés dans le cadre de leur mission de surveillance des frontières, avec notamment deux importantes opérations menées dans les régions du Centre et du Sud-est du pays.



Dans la nuit du vendredi 13 février, les agents du Poste des Douanes de Keur-Moussa ont intercepté un important lot de médicaments contrefaits d’une valeur estimée à près de 58 millions de francs CFA. La saisie a eu lieu vers 1 heure du matin à Colobane (Gossas), dans la région de Fatick. Le véhicule suspect, une Toyota Avensis, faisait l’objet d’une surveillance liée à ses déplacements entre la frontière et certaines grandes villes du centre du pays. La cargaison comprenait principalement des aphrodisiaques, des antihistaminiques, des antalgiques, des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Des produits vétérinaires figuraient également parmi les médicaments saisis.



15 kg de chanvre indien dissimulés par de faux pèlerins



Le vendredi 6 février, la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayib, relevant de la subdivision de Kaolack, a interpellé vers 21h deux Sénégalais âgés de 60 et 62 ans dans le village de Ndiba-Ndiayene, département de Nioro. Les suspects détenaient par devers eux 15 kilogrammes de chanvre indien.



Déguisés en guides religieux et s’apprêtant à prendre les transports en commun à destination de Dakar, les deux individus ont été démasqués lors d’une fouille corporelle. La drogue était dissimulée sur leur corps, répartie en paquets de 9 kg pour le premier et 6 kg pour le second.





Le 13 février, la Brigade commerciale des Douanes de Moussala a intercepté aux alentours de 16 heures une moto transportant un colis de médicaments sur l’axe Kédougou-Moussala. La descente a permis la saisie d’un stock de médicaments et divers produits aphrodisiaques pour une valeur totale estimée à 12 millions de francs CFA. Le propriétaire, identifié comme un détenteur de dépôt clandestin, a été arrêté et mis à la disposition de la justice.