Saint-Valentin 2026 : le couple Fall partage le secret de leur amour et prodigue des conseils aux jeunes


À l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, célébrée chaque 14 février, Dakaractu est allé à la rencontre du couple Fall à Cambérène 2, pour recueillir leur témoignage sur la longévité et la solidité de leur union.

Pour M. et Mme Fall, la Saint-Valentin ne se limite pas à une seule journée dans l’année. « La Saint-Valentin, c’est tous les jours », confient-ils avec le sourire. Selon eux, le véritable amour ne se décrète pas, il se construit et grandit au quotidien.

Interrogés sur le secret de leur relation, ils mettent en avant des valeurs simples mais essentielles : le respect mutuel, la confiance et la sincérité. Le couple insiste également sur le fait qu’une relation durable ne doit pas être fondée uniquement sur des critères matériels ou superficiels.

« Il ne faut jamais baser une relation sur la fortune ou la beauté. Ce sont des choses qui peuvent changer. Ce qui reste, c’est le respect et la compréhension », expliquent-ils.

À travers leur message, M. et Mme Fall invitent les jeunes couples, qu’ils soient en relation ou mariés, à privilégier le dialogue, la patience et l’engagement pour préserver leur amour...

Autres articles
Samedi 14 Février 2026
Sveltane Aline Assine (Stagiaire)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kaolack : Des hommes encagoulés et armés, dévalisent plusieurs boutiques à la gare routière Liberté

Kaolack : Des hommes encagoulés et armés, dévalisent plusieurs boutiques à la gare routière Liberté - 14/02/2026

Tivaouane: un camion tue un conducteur de Jakarta

Tivaouane: un camion tue un conducteur de Jakarta - 14/02/2026

ONU-Diomaye, Sonko : Macky Sall, une ambition mondiale qui divise Dakar et agite Addis-Abeba…les dessous d’un choix diplomatique

ONU-Diomaye, Sonko : Macky Sall, une ambition mondiale qui divise Dakar et agite Addis-Abeba…les dessous d’un choix diplomatique - 14/02/2026

Immunité en sursis : les coulisses explosives de l’audition de Farba Ngom à l’Assemblée…huit voix pour,deux contre et …

Immunité en sursis : les coulisses explosives de l’audition de Farba Ngom à l’Assemblée…huit voix pour,deux contre et … - 14/02/2026

Air France, sous les couleurs de sa flotte modernisée, ouvre sa nouvelle agence à Dakar

Air France, sous les couleurs de sa flotte modernisée, ouvre sa nouvelle agence à Dakar - 13/02/2026

Scènes de violence à l’UCAD : La vidéo présentée par le gouvernement antérieure aux faits...

Scènes de violence à l’UCAD : La vidéo présentée par le gouvernement antérieure aux faits... - 13/02/2026

L'administration Trump a dépensé 32 millions $ pour déporter des migrants vers le Rwanda, la Guinée équatoriale et l'Eswatini

L'administration Trump a dépensé 32 millions $ pour déporter des migrants vers le Rwanda, la Guinée équatoriale et l'Eswatini - 13/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Le dossier secret de 2019

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Le dossier secret de 2019 - 13/02/2026

Embouchure du fleuve Sénégal : une vedette de la Marine nationale chavire, trois marins portés disparus (Dirpa)

Embouchure du fleuve Sénégal : une vedette de la Marine nationale chavire, trois marins portés disparus (Dirpa) - 12/02/2026

Sécurité routière au Sénégal: 7 532 accidents, 850 morts et 12 654 blessés recensés en 2025 par la Gendarmerie

Sécurité routière au Sénégal: 7 532 accidents, 850 morts et 12 654 blessés recensés en 2025 par la Gendarmerie - 12/02/2026

Vigilance sur l’homosexualité et autres dossiers sensibles : la réponse ferme et responsable du Général Martin Faye

Vigilance sur l’homosexualité et autres dossiers sensibles : la réponse ferme et responsable du Général Martin Faye - 12/02/2026

Sénégal - Justice : La Chambre d’accusation confirme la liberté provisoire pour Farba Ngom

Sénégal - Justice : La Chambre d’accusation confirme la liberté provisoire pour Farba Ngom - 12/02/2026

Un avocat porte plainte contre des agents du commissariat central pour violences et entrave à l’exercice de sa profession

Un avocat porte plainte contre des agents du commissariat central pour violences et entrave à l’exercice de sa profession - 12/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : Rebondissement choc ,le dossier s’alourdit, le trafic de drogue entre en scène…Perquisitions spectaculaires et extractions de Rebeuss

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : Rebondissement choc ,le dossier s’alourdit, le trafic de drogue entre en scène…Perquisitions spectaculaires et extractions de Rebeuss - 12/02/2026

Autopsie d’Abdoulaye Ba : Des blessures multiples…les révélations médicales qui secouent le campus et relancent la polémique

Autopsie d’Abdoulaye Ba : Des blessures multiples…les révélations médicales qui secouent le campus et relancent la polémique - 12/02/2026

Tensions à l'UCAD: Des Fds filmées en train de malmener des étudiants à l'intérieur des pavillons

Tensions à l'UCAD: Des Fds filmées en train de malmener des étudiants à l'intérieur des pavillons - 11/02/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Février 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Février 2026 - 11/02/2026

Violations « graves », détention arbitraire: Le Pool d’avocats de Farba Ngom annonce une plainte contre la ministre Yassine Fall

Violations « graves », détention arbitraire: Le Pool d’avocats de Farba Ngom annonce une plainte contre la ministre Yassine Fall - 11/02/2026

Affaire Farba Ngom : Me Amadou Sall révèle un piratage du téléphone de son client sans garanties légales, 10 jours après confiscation

Affaire Farba Ngom : Me Amadou Sall révèle un piratage du téléphone de son client sans garanties légales, 10 jours après confiscation - 11/02/2026

Cérémonie d'Adieu : Général Mbaye Cissé quitte les Armées après 37 ans au service de la Nation

Cérémonie d'Adieu : Général Mbaye Cissé quitte les Armées après 37 ans au service de la Nation - 11/02/2026

Affaire Djiby Dramé : la défense passe à l’attaque et vise le commandant de la BR de Keur Massar…Me Senghor accuse l’enquêteur d’intimidation

Affaire Djiby Dramé : la défense passe à l’attaque et vise le commandant de la BR de Keur Massar…Me Senghor accuse l’enquêteur d’intimidation - 11/02/2026

Haute Cour en ligne de mire : Deux anciens ministres de Macky Sall sur la sellette

Haute Cour en ligne de mire : Deux anciens ministres de Macky Sall sur la sellette - 11/02/2026

Questions d’actualité -Assemblée nationale : Sonko attendu au tournant le 24 février… l’opposition répondra-t-elle présente face à Sonko ?

Questions d’actualité -Assemblée nationale : Sonko attendu au tournant le 24 février… l’opposition répondra-t-elle présente face à Sonko ? - 11/02/2026

Sortie du gouvernement sur la situation universitaire : Le Collectif des amicales de l’UCAD dénonce des « manipulations et allégations erronées »

Sortie du gouvernement sur la situation universitaire : Le Collectif des amicales de l’UCAD dénonce des « manipulations et allégations erronées » - 11/02/2026

Villa, réseaux et enfants livrés : le « patron » et son empire clandestin à Dakar… l’affaire Pierre Robert secoue le Sénégal…14 mandats de dépôt dans une affaire glaçante

Villa, réseaux et enfants livrés : le « patron » et son empire clandestin à Dakar… l’affaire Pierre Robert secoue le Sénégal…14 mandats de dépôt dans une affaire glaçante - 11/02/2026

Violences à l’UCAD : Le ministre de l'Intérieur condamne les débordements policiers et révèle la découverte de grenades lacrymogènes

Violences à l’UCAD : Le ministre de l'Intérieur condamne les débordements policiers et révèle la découverte de grenades lacrymogènes - 10/02/2026

Question des bourses - le ministre Daouda Ngom défend les investissements de l’État: « En 2025, nous avons consacré 105 milliards… »

Question des bourses - le ministre Daouda Ngom défend les investissements de l’État: « En 2025, nous avons consacré 105 milliards… » - 10/02/2026

Crise à l'université de Dakar : le collectif des amicales annonce une plainte en diffamation contre le PM Ousmane Sonko

Crise à l'université de Dakar : le collectif des amicales annonce une plainte en diffamation contre le PM Ousmane Sonko - 10/02/2026

UCAD : fermeture exceptionnelle du campus social à partir de ce mardi 10 février

UCAD : fermeture exceptionnelle du campus social à partir de ce mardi 10 février - 10/02/2026

Route des Almadies : un conducteur ivre fauche plusieurs femmes, fait une morte et prend la fuite

Route des Almadies : un conducteur ivre fauche plusieurs femmes, fait une morte et prend la fuite - 10/02/2026

RSS Syndication