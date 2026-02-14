Saint-Valentin 2026 : le couple Fall partage le secret de leur amour et prodigue des conseils aux jeunes

À l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, célébrée chaque 14 février, Dakaractu est allé à la rencontre du couple Fall à Cambérène 2, pour recueillir leur témoignage sur la longévité et la solidité de leur union.



Pour M. et Mme Fall, la Saint-Valentin ne se limite pas à une seule journée dans l’année. « La Saint-Valentin, c’est tous les jours », confient-ils avec le sourire. Selon eux, le véritable amour ne se décrète pas, il se construit et grandit au quotidien.



Interrogés sur le secret de leur relation, ils mettent en avant des valeurs simples mais essentielles : le respect mutuel, la confiance et la sincérité. Le couple insiste également sur le fait qu’une relation durable ne doit pas être fondée uniquement sur des critères matériels ou superficiels.



« Il ne faut jamais baser une relation sur la fortune ou la beauté. Ce sont des choses qui peuvent changer. Ce qui reste, c’est le respect et la compréhension », expliquent-ils.



À travers leur message, M. et Mme Fall invitent les jeunes couples, qu’ils soient en relation ou mariés, à privilégier le dialogue, la patience et l’engagement pour préserver leur amour...

