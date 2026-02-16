Assemblée nationale - Levée d’immunité parlementaire : Farba Ngom brandit le saint Coran et « crache ses vérités »


Le député a fait un coup d’éclat en prêtant serment sur le livre sacré lors de son intervention devant ses collègues. Dans une scène dramatique à l’Assemblée nationale, le député Farba Ngom a marqué les esprits en brandissant le saint Coran lors de sa prise de parole sur la levée de son immunité parlementaire.
 
En exhibant le livre sacré de l’islam, le parlementaire a voulu donner un poids particulier à ses déclarations, invoquant ainsi la dimension religieuse pour attester de sa bonne foi. Ce geste, empreint de solennité, visait à conférer une autorité morale à son intervention devant ses collègues députés.
 
Farba Ngom n’a pas mâché ses mots face à l’hémicycle. Le député a livré ce qu’il présente comme « sa vérité » sur les accusations qui pèsent contre lui. Son intervention portait principalement sur deux dossiers : l’affaire des 125 milliards de francs CFA et celle dite « des deux téléphones », qui motivent la demande de levée de son immunité parlementaire.
Lundi 16 Février 2026
