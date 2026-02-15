Tapha Tine balayé sans éclat : Franc impose sa loi avec sang froid et précision dans l’arène des jambar

Le combat tant attendu entre Tapha Tine et Franc, disputé ce dimanche 15 février 2025, n’aura finalement pas tenu toutes ses promesses en termes d’intensité. Dès les premiers échanges, Franc affiche une posture attentive, balançant légèrement les bras, le regard rivé sur son adversaire, lisant chacun de ses mouvements. Tapha Tine tente un coup droit sans véritable impact, aussitôt neutralisé par la vigilance et le placement irréprochable de Franc, qui accélère sans jamais se découvrir.

Cherchant à imposer sa puissance, Tapha Tine multiplie ensuite les attaques, mais sans précision ni efficacité. Franc, toujours serein et sans la moindre précipitation, attend son moment. La réponse est chirurgicale, Le poulain du roi des arénes lance une contre attaque nette, une prise à la taille parfaitement exécutée, Tapha est calé puis projeté au sol. Touché autant physiquement que mentalement, Tapha Tine se relève avant de se diriger directement vers la sortie du ring, scellant un duel que beaucoup annonçaient rude mais qui s’est transformé en démonstration de maîtrise. Pour Franc, aucune inquiétude, calme, lucidité et précision ont suffi pour dominer un combat à sens unique.