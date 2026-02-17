TOUBA - Le khalife des Baayfall remet à Serigne Mountakha un aadiya de 500 millions de francs

Le khalife des Baayfall a remis au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, une importante contribution estimée à 500 millions de francs CFA, accompagnée de sept chevaux, un chameau , trois véhicules et de plusieurs présents.



À cette occasion, Serigne Cheikh Amdy Khady Fall a renouvelé son allégeance et son engagement à cheminer aux côtés du patriarche de Gouye-Mbind.



Ce geste de haute portée symbolique intervient à moins d’une semaine du mois béni de ramadan, période durant laquelle les Baayfall se distinguent par de nombreuses dépenses et initiatives solidaires, notamment dans le cadre des ndogous.