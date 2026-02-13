Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Le dossier secret de 2019


Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Le dossier secret de 2019

À la suite de son arrestation par la Brigade de recherches (Br) de Dakar, Libération révélait que Pape Cheikh Diallo s’était déjà retrouvé, en 2019, au cœur d’une sordide affaire de mœurs. Les faits avaient eu lieu en mars 2019 quand Pape Cheikh Diallo lui-même avait porté plainte, à la Dsc, contre le nommé Cheikh Diop pour collecte illicite de données, chantage entre autres.

 

Lors de son audition, il avait expliqué que Cheikh Diop avait envoyé des images privées de lui à deux de ses proches, à savoir un membre de son proche entourage et une de ses amies, actrice, dont nous tairons volontairement les noms.

 

Mieux encore, disait-il, Cheikh Diop menaçait de diffuser les images sur internet. Ces dernières n’étaient plus que sordides puisqu’on voyait clairement Pape Cheikh Diallo exhiber ses fesses. Face aux enquêteurs, l’animateur avait prétendu avoir envoyé les images pour régler car, selon lui, Cheikh Diop était malade. Mais, prétendait-il, Cheikh Diop aurait utilisé les images pour le faire chanter alors qu’il voulait «juste» lui montrer que lui aussi avait des boutons bizarres aux fesses.

 

Mais, lors de son audition, Cheikh Diop, qui a reconnu les faits, a donné une autre version. En effet, il a indiqué que Pape Cheikh Diop était sa «femme». Mieux encore, rapporté Libération, Cheikh Diop avait assuré que l’animateur payait le loyer de son appartement aux Almadies. Pourtant, disait-il, Pape Cheikh Diallo lui aurait transmis le Vih avant de le «fuir» alors qu’il était malade. Cheikh Diop a ajouté que c’est parce qu’il s’est senti trahi, et jaloux, qu’il avait envoyé les images prises par lui-même.

 

Lors de la confrontation avec Pape Cheikh Diallo, Cheikh Diop a maintenu ses déclarations, précisant avoir fait chanter Pape Cheikh Diop pour qu’il «revienne» avec lui. Après cette confrontation, Cheikh Diop avait d’ailleurs été placé en garde à vue pour collecte illicite de données en attendant la poursuite des investigations mais le parquet avait, à l’époque, levé la mesure avant que le dossier ne lui soit transmis en l’état.

 

S’il avait échappé une fois, Pape Cheikh Diallo est dans de beaux draps avec le dossier pendant devant la brigade de gendarmerie de Keur Massar. Dans sa délégation judiciaire, le juge a demandé aux gendarmes d’interpeller toutes les personnes identifiées dans cette affaire. Les enquêteurs épluichent des groupes WhatsApp, de plusieurs membres, dans lesquels chassait «l’un des mecs mis en cause», à savoir Mamadou Gning mais aussi plusieurs contacts troublants des mis en cause.

 

Dans tous les cas, les services compétents sont plus que mobilisés pour combattre ce phénomène. À preuve, la Brigade de recherches de la gendarmerie de Touba a neutralisé un groupe de 5 présumés homosexuels. L’un d’eux était porteur du Vih. Les arrestations ont eu lieu entre Touba et Mbacké.

Vendredi 13 Février 2026
Dakaractu



