Sénégal - Justice : La Chambre d’accusation confirme la liberté provisoire pour Farba Ngom

Nouveau rebondissement dans l’affaire Farba Ngom. La Chambre d’accusation a rendu sa décision ce jour, rejetant l’appel interjeté par le Parquet général. Elle confirme ainsi l’ordonnance de mise en liberté provisoire précédemment accordée au député.
Cette décision marque une victoire judiciaire majeure pour le parlementaire. Selon une source proche du dossier, ce dénouement est perçu comme un signal fort en faveur du principe de l’égalité des citoyens devant la loi. « Il faut espérer que le Parquet fera désormais preuve de lucidité en s’abstenant de se pourvoir en cassation », confie cette même source.
Le compte à rebours est lancé
Sur le plan procédural, le Parquet dispose désormais d’un délai de six (06) jours pour introduire un éventuel pourvoi. À l’expiration de ce délai, et sans action supplémentaire du ministère public, Farba Ngom sera officiellement libre de tous ses mouvements.
Cette décision marque une victoire judiciaire majeure pour le parlementaire. Selon une source proche du dossier, ce dénouement est perçu comme un signal fort en faveur du principe de l’égalité des citoyens devant la loi. « Il faut espérer que le Parquet fera désormais preuve de lucidité en s’abstenant de se pourvoir en cassation », confie cette même source.
Le compte à rebours est lancé
Sur le plan procédural, le Parquet dispose désormais d’un délai de six (06) jours pour introduire un éventuel pourvoi. À l’expiration de ce délai, et sans action supplémentaire du ministère public, Farba Ngom sera officiellement libre de tous ses mouvements.
Autres articles
-
Un avocat porte plainte contre des agents du commissariat central pour violences et entrave à l’exercice de sa profession
-
Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : Rebondissement choc ,le dossier s’alourdit, le trafic de drogue entre en scène…Perquisitions spectaculaires et extractions de Rebeuss
-
Autopsie d’Abdoulaye Ba : Des blessures multiples…les révélations médicales qui secouent le campus et relancent la polémique
-
Tensions à l'UCAD: Des Fds filmées en train de malmener des étudiants à l'intérieur des pavillons
-
Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Février 2026